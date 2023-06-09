Yeşim Salkım imaj değiştirdi! Derin göğüs dekolteli pozuna gelen yoruma sert çıktı

Özel hayatı, sert çıkışları ve gündeme dair yorumlarıyla tanınan Yeşim Salkım sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medyada her anını paylaşan Salkım son olarak imaj değişikliğine gitti. Saçlarına perma yaptıran Salkım tarzını derin göğüs dekolteli elbisesiyle tamamladı.

Son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yeşim Salkım, takipçisinin "Saçma sapan güzel mi oldun sanıyorsun" yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Yeşim Salkım bu yoruma çok kızdı ve "Sordum mu? Sana ne? Bakma niye takip ediyorsun, hasta mısın? Sana ne" diyerek şaşırttı.

Salkım'a hayranları ise "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumlarında bulundu.

