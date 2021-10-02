Demi Rose'u görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Demi Rose'un paylaşımını gören takipçileri, "Hiç giymeseydin de olurmuş" yorumunda bulundu.



26 yaşındaki model Demi Rose, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.



