Demi Rose'un tek rakibi Kardashian'lar!

Instagram'ın kıvrımlı kraliçesi Demi Rose, son paylaşımlarıyla yine sosyal medyayı salladı

Konu kıvrımlar olunca tek rakibi Kardashian-Jenner Kardeşler!

Tabii ki Demi Rose'dan bahsediyoruz.

22 yaşındaki model, Instagram paylaşımlarıyla yine ortalığı yıktı geçti.

Demi, cumartesi gününü Güney Afrika'daki Clifton 3rd Beach'te geçirdi.

İngiliz güzel derin dekolteli kırmızı mayosu ve küçücük file bikinisiyle her zamanki gibi çok cesurdu.

Demi Rose'un bu paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demi Rose Mawby, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Güzel modelin Instagram'da tam 6.4 milyon takipçisi bulunuyor.

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