Demi Rose üzerinde sadece eldivenle poz verdi

Çırılçıplak poz vermeye alışan Demi Rose, sadece kırmızı eldiven takarak objektif karşısına geçti. İngiliz güzeli Instagram’dan 17 milyonu aşkın kişi takip ediyor.

Kameralara karşı oldukça cesur pozlar veren Demi Rose, pandeminin başlangıcından bu yana marka iş birliklerine önem vererek milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza attı.

Geçtiğimiz aylarda erotik internet sitesi OnlyFans’a üye olan 26 yaşındaki yıldız isim, zaman zaman o platformda paylaştığı videolarının tanıtımlarını Instagram hesabından yapıyor.

Uzun süredir İbiza’da tatil yapan Demi Rose, kısa bir süreliğine Hırvatistan’a geçtikten sonra evine Londra’ya aylar sonra geri döndü.



