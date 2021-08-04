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Demi Rose üzerinde sadece eldivenle poz verdi

04.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’ın en popüler isimlerinden olan model Demi Rose, yeni paylaşımlarıyla yine hayranlarının başını döndürdü. Çırılçıplak objektif karşısına geçen genç isim, sadece kırmızı eldivenlerini takarak poz verdi.

Demi Rose üzerinde sadece eldivenle poz verdi

Çırılçıplak poz vermeye alışan Demi Rose, sadece kırmızı eldiven takarak objektif karşısına geçti. İngiliz güzeli Instagram’dan 17 milyonu aşkın kişi takip ediyor.

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Kameralara karşı oldukça cesur pozlar veren Demi Rose, pandeminin başlangıcından bu yana marka iş birliklerine önem vererek milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza attı.

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Geçtiğimiz aylarda erotik internet sitesi OnlyFans’a üye olan 26 yaşındaki yıldız isim, zaman zaman o platformda paylaştığı videolarının tanıtımlarını Instagram hesabından yapıyor.

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Uzun süredir İbiza’da tatil yapan Demi Rose, kısa bir süreliğine Hırvatistan’a geçtikten sonra evine Londra’ya aylar sonra geri döndü.

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Demi Rose Instagram
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