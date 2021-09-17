Demi Rose yine çok cesur! Hem önünü hem arkasını paylaştı

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki Demi Rose, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katladı ve marka anlaşmalarıyla da servetine servet kattı.

Son olarak İtalya'nın Capri adasına tatile giden ünlü model, burada çekilen fotoğraflarını paylaşmaya da devam ederek hayranlarının dikkatini üzerinde tuttu.

İtalya'nın Campania bölgesindeki Amalfi Sahili'nde yer alan Positano'dan bir paylaşım yapan Demi Rose yine farkını ortaya koydu. Siyah bir elbise tercih eden Rose elbisesinin içinde iç çamaşırlarını göstermekten de geri duymadı.

Tanga iç çamaşırı tercihini fotoğrafta herkese göstermek istemeyen ünlü model hem önden hem arkadan çekilmiş karelerini paylaştı. Rose paylaşımına da "Karıştırılmış değil çalkalanmış" notunu düştü.



