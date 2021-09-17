MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose yine çok cesur! Hem önünü hem arkasını paylaştı

Demi Rose yine çok cesur! Hem önünü hem arkasını paylaştı

17.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki model Demi Rose, paylaştığı iddialı pozlarıyla dünya çapında bir üne kavuştu. Rose paylaşımlarına da tam gaz devam ediyor.

Demi Rose yine çok cesur! Hem önünü hem arkasını paylaştı

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki Demi Rose, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katladı ve marka anlaşmalarıyla da servetine servet kattı.

Son olarak İtalya'nın Capri adasına tatile giden ünlü model, burada çekilen fotoğraflarını paylaşmaya da devam ederek hayranlarının dikkatini üzerinde tuttu.

2

İtalya'nın Campania bölgesindeki Amalfi Sahili'nde yer alan Positano'dan bir paylaşım yapan Demi Rose yine farkını ortaya koydu. Siyah bir elbise tercih eden Rose elbisesinin içinde iç çamaşırlarını göstermekten de geri duymadı.

1

Tanga iç çamaşırı tercihini fotoğrafta herkese göstermek istemeyen ünlü model hem önden hem arkadan çekilmiş karelerini paylaştı. Rose paylaşımına da "Karıştırılmış değil çalkalanmış" notunu düştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
İşte İbrahim Tatlıses'in pek tanınmayan kızı! İşte İbrahim Tatlıses'in pek tanınmayan kızı!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Demi Rose
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı

Karar Resmî Gazete'de! Yeniden atandı

Koronavirüslü kadından ilginç tepki: İsterseniz 10 bin lira yazın

Koronavirüslü kadından ilginç tepki: İsterseniz 10 bin lira yazın

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.