MAGAZİN

Demi Rose Yunanistan'ı yaktı geçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

İngiliz model Demi Rose, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı.

Demi Rose Mawby, kıvrımlarını korkusuzca sergilemesiyle ünlü.

Demi Rose

1 / 11

Güzel model Demi Rose vücudunu sergilemekten Yunanistan tatilinde de vazgeçmedi.

Güzel model Demi Rose vücudunu sergilemekten Yunanistan tatilinde de vazgeçmedi.
2 / 11

23 yaşındaki Demi Rose, Yunanistan'da lüks bir yatta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

23 yaşındaki Demi Rose, Yunanistan'da lüks bir yatta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
3 / 11

Demi'nin lüks yatın güvertesindeki yastıklara uzanan Demi, fotoğrafına "Hayat çok güzel ve gülümseyecek çok şey var" notunu düştü.

Demi'nin lüks yatın güvertesindeki yastıklara uzanan Demi, fotoğrafına "Hayat çok güzel ve gülümseyecek çok şey var" notunu düştü.
4 / 11

Demi, bir gün önce de havuz başında güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Demi, bir gün önce de havuz başında güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.
5 / 11

Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose'un her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor ve hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
6 / 11

İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.
7 / 11

Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.
8 / 11

Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.
9 / 11

Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.
10 / 11

Formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise Demi, seyahat ederken spor yapmanın çok zor olduğunu ancak elinden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalıştığını açıklamıştı.
11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose yunanistan tatil

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seda Güven'den plaj keyfi

Seda Güven'den plaj keyfi

Ezgi Mola evlilik sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı

Ezgi Mola evlilik sorusuna verdiği yanıtla kafa karıştırdı

Ortalık karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

Ortalık karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Aleyna arkadaşıyla gecelerde! Türkiye'de tatil mi yapılır?

Aleyna arkadaşıyla gecelerde! Türkiye'de tatil mi yapılır?

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.