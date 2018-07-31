Demi Rose Yunanistan'ı yaktı geçti!

Demi Rose Mawby, kıvrımlarını korkusuzca sergilemesiyle ünlü.

Demi Rose

1 / 11 Güzel model Demi Rose vücudunu sergilemekten Yunanistan tatilinde de vazgeçmedi.

2 / 11 23 yaşındaki Demi Rose, Yunanistan'da lüks bir yatta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

3 / 11 Demi'nin lüks yatın güvertesindeki yastıklara uzanan Demi, fotoğrafına "Hayat çok güzel ve gülümseyecek çok şey var" notunu düştü.

4 / 11 Demi, bir gün önce de havuz başında güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

5 / 11 Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose'un her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor ve hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

6 / 11 İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.

7 / 11 Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.

8 / 11 Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.

9 / 11 Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.

10 / 11 Formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise Demi, seyahat ederken spor yapmanın çok zor olduğunu ancak elinden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalıştığını açıklamıştı.