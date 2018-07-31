Demi Rose Yunanistan'ı yaktı geçti!

Demi Rose Mawby, kıvrımlarını korkusuzca sergilemesiyle ünlü.
Demi Rose
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Güzel model Demi Rose vücudunu sergilemekten Yunanistan tatilinde de vazgeçmedi.
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23 yaşındaki Demi Rose, Yunanistan'da lüks bir yatta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
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Demi'nin lüks yatın güvertesindeki yastıklara uzanan Demi, fotoğrafına "Hayat çok güzel ve gülümseyecek çok şey var" notunu düştü.
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Demi, bir gün önce de havuz başında güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.
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Rap'çi Tyga'nın eski kız arkadaşı olan Demi Rose'un her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor ve hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.
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İngiliz model Demi Rose, 27 Mart 1995 Birmingham doğumlu.
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Şöhreti Instagram'da paylaştığı seksi fotoğraflarla yakalayan model, şu sıralar DJ Chris Martinez ile aşk yaşıyor.
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Demi Rose Mawby, Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan reality şov yıldızı ve kozmetik markası yaratıcısı Kylie Jenner'a benzetiliyor.
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Demi Rose, geçtiğimiz günlerde The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sinemayı çok sevdiğini ve hayalinin bir Bond kızını canlandırmak olduğunu söylemişti.
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Formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise Demi, seyahat ederken spor yapmanın çok zor olduğunu ancak elinden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalıştığını açıklamıştı.
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