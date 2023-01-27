Demir Kadın Neslican konusu nedir, oyuncuları kimler? Göz pınarlarınız kuruyacak: Demir Kadın Neslican filmi vizyonda!

Demir Kadın Neslican filmi vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın oturduğu filmin senaryosunu Nalan Merter Savaş kaleme aldı. Demir Kadın Neslican filminde Neslican Tay 'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. İşte Demir Kadın Neslican filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

DEMİR KADIN NESLİCAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Demir Kadın: Neslican' filmi Neslican Tay'ın kanser teşhisi konmasının ardından yaşadığı zorlu süreci ve hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Senarist Nalan Merter Savaş, senaryoyu yazarken Neslican'ın hayat hikayesine mümkün olduğunca sadık kalmaya çalıştığını vurguladı.

Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Galiba hepimiz hayatımızın en kıymetli işinde bulunduk. En azından benim özelimde böyle. Çok sahici ve çok özel bir şey izleyeceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum"

DEMİR KADIN NESLİCAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Demir Kadın Neslican filminin oyuncu kadrosu:

Naz Çağla Irmak

İlker Aksum

Deniz Uğur

Mesut Akusta

Zeynep Elçin

Yurdaer Okur

Cansu Fırıncı

Özge Sezince Varley

Sedef Şahin

Hasan Denizyaran

Ahmet Haktan Zavlak

Şeyma Peçe

Nisa Sofia Aksongur

Meral Çetinkaya

