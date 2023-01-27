Demir Kadın Neslican konusu nedir, oyuncuları kimler? Göz pınarlarınız kuruyacak: Demir Kadın Neslican filmi vizyonda!

Demir Kadın Neslican filmi vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar'ın oturduğu filmin senaryosunu Nalan Merter Savaş kaleme aldı. Demir Kadın Neslican filminde Neslican Tay 'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. İşte Demir Kadın Neslican filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Demir Kadın: Neslican' filmi Neslican Tay'ın kanser teşhisi konmasının ardından yaşadığı zorlu süreci ve hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Senarist Nalan Merter Savaş, senaryoyu yazarken Neslican'ın hayat hikayesine mümkün olduğunca sadık kalmaya çalıştığını vurguladı.
Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Galiba hepimiz hayatımızın en kıymetli işinde bulunduk. En azından benim özelimde böyle. Çok sahici ve çok özel bir şey izleyeceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum"
Demir Kadın Neslican filminin oyuncu kadrosu:
Naz Çağla Irmak
İlker Aksum
Deniz Uğur
Mesut Akusta
Zeynep Elçin
Yurdaer Okur
Cansu Fırıncı
Özge Sezince Varley
Sedef Şahin
Hasan Denizyaran
Ahmet Haktan Zavlak
Şeyma Peçe
Nisa Sofia Aksongur
Meral Çetinkaya