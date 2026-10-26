Exynos 2700, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı geride mi bıraktı? Yüzde 20'lik performans farkı iddiası

Güney Kore merkezli bir yayın organının aktardığı yeni bilgilere göre Samsung'un 2 nm üretim sürecinden geçen Exynos 2700 işlemcisi, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 karşısında çok çekirdekli CPU performansında yüzde 20'ye varan üstünlük sağladığı iddia ediliyor.

EXYNOS 2700 İÇİN YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK PERFORMANS İDDİASI

Raporda, Exynos 2700'ün Geekbench 6.5 testinde Qualcomm'un rakip işlemcisini geride bıraktığı belirtiliyor. Geekbench 7 testinde ise Samsung'un yeni işlemcisinin yüzde 15 daha yüksek performans gösterdiği öne sürülüyor.

GPU tarafında da benzer bir tablo çiziliyor. İddiaya göre Exynos 2700, grafik işlem performansında Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'dan yüzde 20 daha hızlı. Ancak raporda bu sonucun hangi performans testiyle elde edildiği açıklanmıyor.

Oyun performansına geçildiğinde ise fark önemli ölçüde azalıyor. Bir oyun karşılaştırmasında Exynos 2700'ün Qualcomm'un işlemcisinden yalnızca yüzde 5 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Üstelik bu karşılaştırmada hangi oyunun kullanıldığına ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

BAĞIMSIZ TESTLER FARKLI BİR TABLO ÇİZİYOR

Samsung'un şirket içi testlerinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın beklentilerin altında kaldığına yönelik iddialar ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce de Qualcomm'un yeni işlemcisinin aşırı ısınma ve sıcaklığa bağlı performans düşüşü sorunları yaşadığı öne sürülmüştü.

Bununla birlikte bağımsız testlerden elde edilen bulgular, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın özellikle uzun süreli performans konusunda önemli iyileştirmeler sunduğuna işaret ediyor.

Test sonuçlarına göre Qualcomm'un yeni işlemcisinde kullanılan Offset PoP paketleme teknolojisi sayesinde maksimum sıcaklık sınırına ulaşma süresi, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla iki katına çıkıyor.

Bu bulgu, Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisinin sürdürülebilir performans konusunda önemli bir gelişme kaydettiğini gösteriyor.

EXYNOS 2700'ÜN GERÇEK PERFORMANSI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Exynos 2700'e ilişkin şirket içi testlere dayandırılan yüzde 20'lik performans farkının bağımsız karşılaştırmalarda da doğrulanıp doğrulanmayacağı belirsizliğini koruyor.