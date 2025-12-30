YEMEK

Denemeyen pişman! İç pilavlı portakallı fırın tavuk tarifi

Portakalın ferah aroması ve geleneksel iç pilavın doyurucu lezzetiyle hazırlanan iç pilavlı portakallı tavuk, hem özel gün sofralarında hem de davet menülerinde öne çıkan tarifler arasında yer alıyor. İşte iç pilavlı portakallı fırında tavuk tarifi…

Sedef Karatay

Fırında iç pilavlı, portakallı tavuk, doğru pişirme tekniği ve dengeli baharat kullanımıyla klasik fırın tavuğa modern ve şık bir alternatif olarak sunuluyor.

MALZEMELER

  • TAVUK İÇİN:
  • 1 adet bütün tavuk
  • 2 adet portakal (1’i dilimlenecek, 1’i suyu için)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (yumuşak)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • 1 dal taze biberiye (isteğe bağlı)
  • İÇ PİLAV İÇİN:
  • 1,5 su bardağı baldo pirinç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • Tuz, karabiber
  • 2 su bardağı sıcak tavuk suyu veya su
  • Yarım demet ince kıyılmış dereotu

TARİF

  • İÇ PİLAV:
  • Pirinci 15–20 dakika sıcak suda bekletip yıkayın.
  • Tencerede yağları eritip soğanı kavurun.
  • Fıstıkları ekleyip hafif pembeleştirin.
  • Pirinci ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun.
  • Kuş üzümü, baharatlar ve tuzu ekleyin.
  • Sıcak suyu koyup suyunu çekene kadar pişirin.
  • Altını kapatınca dereotunu ekleyin. (Pilav hafif diri kalmalı.)
  • TAVUK VE PORTAKAL SOS:
  • Tavuğu yıkayıp iyice kurulayın.
  • Zeytinyağı, tereyağı, sarımsak, portakal suyu, bal ve baharatları karıştırın.
  • Sosu tavuğun her yerine ve derisinin altına sürün.
  • İçine iç pilavı doldurun (çok sıkıştırmayın).
  • Açık kısmı kürdan veya ip ile kapatın.
  • Tavuk içine portakal dilimleri ve biberiye yerleştirin.
  • FIRINLAMA:
  • Fırını 180°C’ye ısıtın.
  • Tavuğu fırın tepsisine alın.
  • Üzerini yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapatın.
  • 1 saat 15 dakika pişirin.
  • Son 20–25 dakikada folyo ve kağıdı çıkarın.
  • Üzerine tepsi suyundan gezdirerek nar gibi kızartın.

PÜF NOKTALARI

  • Portakal kabuğunun beyaz kısmını kullanmayın (acı yapar)
  • Yanına fırın sebze veya yeşil salata harika gider

Dinlendirme çok önemli: Fırından çıkınca 10–15 dakika bekletin.

