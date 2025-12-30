Denemeyen pişman! İç pilavlı portakallı fırın tavuk tarifi
Portakalın ferah aroması ve geleneksel iç pilavın doyurucu lezzetiyle hazırlanan iç pilavlı portakallı tavuk, hem özel gün sofralarında hem de davet menülerinde öne çıkan tarifler arasında yer alıyor. İşte iç pilavlı portakallı fırında tavuk tarifi…
