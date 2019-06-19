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Denerken dikkat edin! Limonun üzerine birkaç adet çivi saplayın ve ne olacağını görün

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Limon kullanarak birçok şey yapabilirsiniz. Yemeklere enfes aroma katan limon, ayrıca temizlik için de mükemmel bir üründür. Sağlıktan mutfağa kadar birçok alanda yararlandığımız limondan şimdi de kamp ateşi nasıl yakılır öğreneceğiz.

Denerken dikkat edin! Limonun üzerine birkaç adet çivi saplayın ve ne olacağını görün

Aileniz veya arkadaşlarınızla doğaya çıkmak ve güzel havanın tadını çıkarmak çok eğlenceli. Bir çadırda uyumak, gün doğumu ile uyanmak ve kamp ateşinde yemek pişirmek iyi bir hafta sonu aktivitesidir.

Eğer siz de kamp yapmaktan hoşlanıyorsanız bu bilgi size ilaç gibi gelecek. Kamp tatilinin en zor aşaması olan ateş yakmanın farklı bir yolunu sizler için araştırdık.

Limon kullanarak kamp ateşi nasıl yakılır?

İhtiyacınız olan malzemeler bir adet limon, 6 bakır raptiye, 6 çinko çivi, bir parça tel ve çelik yün.

İlk aşamada limonu yumuşatmanız gerekecek. Bunun için limonu avucunuzun içine alıp yumuşatın.

Yumuşayan limona 6 adet raptiyeyi görseldeki gibi batırın.

1

Raptiyelerin karşı kısmına da çinko çivileri saplayın.

2

Batırma işlemini tamamladıktan sonra çapraz olarak iletken bir tel ile bağlayın. Bu işlemin amacı ise bakır ve çinko arasında bir reaksiyon oluşturarak elektrik oluşmasını sağlamak.

3

Daha sonra artı ve eksi kutupları olacak şekilde iki adet tel bağlayın.

4

Sıra geldi çelik yünü ateşe vermeye. Tutuşturmak için peçete ya da tuvalet kağıdından faydalanın.

Limondan uzanan iki ucu çelik yünün üzerine getirerek tutuşturun. Böylelikle ateş yakacaksınız!

5

Elbette ateş yakmanın günümüzde çok daha pratik yolu olsa da kampseverler için bu uğraş oldukça eğlenceli olabilir. Aman dikkat! Bu işlemi uygularken çok dikkatli olun!


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