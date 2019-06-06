Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım açıklaması!

Eski manken Deniz Akkaya, Anneler Günü'nde annesini son yolculuğuna uğurlamıştı.

Akkaya, annesinin cenaze törenine katılan Binali Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akkaya, törende bazı kişilerin Binali Yıldırım'ın cenazeye katılmasına ve çelengine tepki gösterip hakaret etmelerine tepki gösterdi.

Akkaya, "Kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı. Akkaya açıklamasında "bu bir siyasi içerikli yazı değildir" diyerek şunları söyledi: "Kişiler ülkede savundukları her ne ise önce insan olduklarını unutmasınlar. Ben ev sahibi olduğum hiçbir alanda hiç kimseye bu hakkı vermediğim gibi yine kime hangi siyasi fikirden hangi mezhepten hangi dil, din ve ırktan olursa olsun kime yapılırsa ben aynı duruşu sergilerim."

Akkaya sözlerini "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" diyerek bitirdi.

