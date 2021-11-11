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Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak açıklama

11.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde söyledikleriyle olay olan eski manken Deniz Akkaya'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Akkaya, "geçmişte iyi ki de çılgın bir hayat yaşamışım" dedi. Ardından isim vermeden "40'ından sonra azanı teneşir paklar, şimdilerde görüyoruz" dedi.

Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak açıklama

Deniz Akkaya, gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirtti. “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum” diye konuştu.

DENİZ AKKAYA: UÇUK BİR TİPTİM

Akkaya ayrıca, “Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. ‘Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız” açıklamasında bulundu.

Akkaya'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Deniz Akkaya
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