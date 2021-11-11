Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak açıklama

Deniz Akkaya, gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirtti. “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum” diye konuştu.

DENİZ AKKAYA: UÇUK BİR TİPTİM

Akkaya ayrıca, “Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. ‘Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız” açıklamasında bulundu.

Akkaya'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

