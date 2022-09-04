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Deniz Akkaya'dan Seren Serengil ve Bircan Bali'yi küplere bindirecek açıklama: "Allah onları bildiği gibi yapsın!"

04.09.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya; Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün YouTube programına konuk oldu. Ünlü model ve sunucu Deniz Akkaya, bir dönem Seren Serengil ve Bircan Bali ile magazin gündemini yorumladığı "Söylemezsem Olmaz" programından neden ayrıldığının sorulması üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Söylemezsem Olmaz'da yaşadıklarını anlatan Deniz Akkaya, "Hayatımda hiç görmediğim bir olay. Allah bildiği gibi yapsın. Ben eski ekolü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya'dan Seren Serengil ve Bircan Bali'yi küplere bindirecek açıklama: "Allah onları bildiği gibi yapsın!"

Deniz Akkaya, bir dönem Seren Serengil ve Bircan Bali ile birlikte magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün sorularını yanıtlayan ünlü model Deniz Akkaya, o dönem gündem olan ayrılık kararını ve bu kararı almaya nasıl karar verdiğini anlattı. Deniz Akkaya, bir süre önce Bircan Bali, Seren Seren Serengil ve Arto Dalga'nın sunumuyla yeni sezona başlayan Söylemezsem Olmaz programında yaşadıklarını tek tek aktararak eleştiride bulundu.

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Deniz Akkaya; Fezi Altun ve Seçkin Süngüç'ün "Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldın?" diye sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kusura bakmayın, tanıdıktan sonra ikisinden de hiç haz almadığım aynı Türkçeyi konuşamayan 2 güzellik merkezi birbirlerine girdiler. Benim duruşum şu: Parasını verip kanala gelerek sponsorluk yapmış bir kadının yanındaki diğer sunucuya özel ödeme yapan hanımefendiye hakaret etmesine ve buna herkesin boyun eğmesine içerledim. Ben aslana aslan burcu bir insanım. Benim vesilemle kanala gelmiş, parayı nakit ödemiş bir kadının ne kadar vasıflı, vasıfsız olduğu önemli değil. Bunu yapamaz! Benim adalet anlayışım çok yüksek"

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"HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİĞİM BİR OLAY!"

Deniz Akkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamanın devamında "Ben ekranda aşağıya kadının ismini yazıyorum. Sonra da kadına hakaret ediyorum. Böyle bir şey yok. Enteresan. Hayatımda hiç görmediğim bir olay. Allah bildiği gibi yapsın. Ben eski ekolü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

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SEREN SERENGİL VE BİRCAN BALİ, DENİZ AKKAYA'YA NE YANIT VERECEK?

Deniz Akkaya'nın Söylemezsem Olmaz programından ayrılığı konusunda yaptığı bu açıklamaya Seren Serengil ve Bircan Bali'nin ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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DENİZ AKKAYA'DAN 'SÖYLEMEZSEM OLMAZ' AÇIKLAMASI

Söylemezsem Olmaz programından ani bir kararla ayrılan Deniz Akkaya, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Yaklaşık üç ay önce başlamış bulunduğum Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk pozisyonuma Cuma günü itibariyle kendi isteğimle son vermiş bulunmaktayım. Bu almış olduğum kararın kurumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun süredir, bir çok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yapmış olmam nedeniyle çalıştığımız bir çok markamız mevcut. Çok sevilen ve bizim programa çok yakışacağına inandığım bir marka için; ana sponsor olması adına kanalıma teklifte bulundum. Maalesef ki ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsorumuza zarar verecek şekilde, yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit oldum. Özellikle Cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi nedeniyle markamı ve kendimi bu durumdan kurtarmak ve tarafımıza verilen zararın daha fazla artmaması adına sunuculuktan ayrılmış bulunmaktayım. Türkiye’de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiği şu dönemde markaların bizlerle çalışmak istemesi çok değerli ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir kanalda, bu kez yapımcısı olacağım bir başka formatla karşınızda olacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Deniz Akkaya Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Arto
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