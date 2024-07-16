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Deniz Akkaya "Hayırdır ne selası okunuyor?" deyince gündem oldu! 15 Temmuz yorumu

16.07.2024 09:38
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Eski manken Deniz Akkaya son günlerde 16 yaşındaki kızı ile yaşadıklarıyla gündeme geliyordu. Akkaya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Akkaya 15 Temmuz için okunan selaları duyunca verdiği tepkiyle gündeme geldi.

Deniz Akkaya "Hayırdır ne selası okunuyor?" deyince gündem oldu! 15 Temmuz yorumu

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı.

Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

Yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam eden Akkaya bu sefer 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece saat 00.13'te bütün camilerden okunan selaları duyunca sosyal medyada paylaşım yaptı.

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"MİLLİ BAYRAM MI DİNİ BAYRAM MI?"

"Ne oluyor ya gece gece? Tam uyuyacağım, hayırdır ne selası okunuyor?" diyen Deniz Akkaya tepki çekti.

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Tepkiler sonrası bir paylaşım daha yapan Akkaya "Buraya gelip yorum yapan cahillere şunu soralım; 15 Temmuz milli bayram mı, dini bayram mı? Hiç bunu düşündünüz mü? Düşünmediniz çünkü siz genel olarak pek düşünme eylemine sıcak bakmıyorsunuz…" diyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Deniz Akkaya
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