Fiyatı 2 bin 22 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör indirime girdi

Şık tasarımı, yüksek ses performansı, su geçirmez özelliği ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör kısa süreliğine indirime girdi. Kullanıcılarından tam not alan bu hoparlörün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını görmek isterseniz, detaylar içeriğimizde...
Öne çıkan özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Geceleri mutfakta kullanıyorum. Mutfak çok sesli oluyor fırın, havalandırma ve bir sürü dolap. Son ses açıyorum ve metal şarkılar dinliyorum genellikle. Son ses, Spotify en yüksek ses ayarı ve en kaliteli seçeneği ile yaklaşık 5 saatte şarjı bitiyor. IPhone 14 Pro ile bu performans. En yüksek ses ayarında bile bozulma olmuyor seste. Windows bilgisayarımda da arada kullanıyorum. Tatmin edici."
"Anker veya JBL go 3 alacaktım ancak bu modeli görünce direkt aldım. İlk izlenimlerim ses kalitesi güzel, hafif bir cihaz, şarjı da diğer modellere göre daha uzun gidiyor."
Bu içerik 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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