Fiyatı 2 bin 22 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör indirime girdi

"Geceleri mutfakta kullanıyorum. Mutfak çok sesli oluyor fırın, havalandırma ve bir sürü dolap. Son ses açıyorum ve metal şarkılar dinliyorum genellikle. Son ses, Spotify en yüksek ses ayarı ve en kaliteli seçeneği ile yaklaşık 5 saatte şarjı bitiyor. IPhone 14 Pro ile bu performans. En yüksek ses ayarında bile bozulma olmuyor seste. Windows bilgisayarımda da arada kullanıyorum. Tatmin edici."