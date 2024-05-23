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  4. Fiyatı 2 bin 22 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör indirime girdi

Fiyatı 2 bin 22 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Müzik tutkunlarına müjde! JBL'in en çok satan fiyat performans hoparlör modellerinden Clip4 şimdi büyük bir indirimle karşınızda! Artık favori şarkılarınızı en yüksek kalitede ve en keyifli biçimde dinleyebileceksiniz. Kullanıcılarından tam not alan bu hoparlörü uygun fiyata satın almak için acele edin, işte detaylar!

Fiyatı 2 bin 22 TL'ye düştü! JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör indirime girdi

Şık tasarımı, yüksek ses performansı, su geçirmez özelliği ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör kısa süreliğine indirime girdi. Kullanıcılarından tam not alan bu hoparlörün öne çıkan özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını görmek isterseniz, detaylar içeriğimizde...

JBL Clip4 Bluetooth Hoparlör, IP67, Squad

Adsız tasarım - 2024-05-23T145904.158

Öne çıkan özellikleri

  • IP67 suya ve toza dayanıklı tasarım
  • Dayanıklı kumaş ve kauçuk kaplama
  • 5 saate kadar kesintisiz müzik çalma süresi
  • Bluetooth 5.1 teknolojisi ile kablosuz bağlantı
  • Entegre askı aparatı sayesinde kolay taşıma ve asma imkanı
  • JBL Pro Sound teknolojisi ile yüksek kaliteli ses performansı
  • Dahili mikrofon sayesinde eller serbest telefon görüşmeleri yapabilme özelliği

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Geceleri mutfakta kullanıyorum. Mutfak çok sesli oluyor fırın, havalandırma ve bir sürü dolap. Son ses açıyorum ve metal şarkılar dinliyorum genellikle. Son ses, Spotify en yüksek ses ayarı ve en kaliteli seçeneği ile yaklaşık 5 saatte şarjı bitiyor. IPhone 14 Pro ile bu performans. En yüksek ses ayarında bile bozulma olmuyor seste. Windows bilgisayarımda da arada kullanıyorum. Tatmin edici."

  • "Anker veya JBL go 3 alacaktım ancak bu modeli görünce direkt aldım. İlk izlenimlerim ses kalitesi güzel, hafif bir cihaz, şarjı da diğer modellere göre daha uzun gidiyor."

  • "Yıllardır kullandığım hoparlör bozulunca JBL’de karar kıldım ve yanıltmadı. Zam gelmeden önce aldığım için şanşlıyım."
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Bu içerik 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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