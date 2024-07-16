Fiyatı 1624 TL'ye düştü! Adidas'ın GameCourt 2 modeli Prime Day'e özel indirimde

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Adidas GameCourt 2 M Spor Ayakkabı, Unisex Yetişkin

Aktif spor yapan biriyseniz ya da günlük yaşamda kendinizi daha rahat hissetmek için spor giyim ürünleri tercih ediyorsanız Adidas GameCourt 2 M Spor Ayakkabı tam da size göre olabilir. Hafif ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu ayakkabı, özellikle tenis, badminton ve diğer kort sporları ile ilgilenenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Özel olarak tasarlanmış yastıklama özelliği sayesinde ayakların rahat ve destekli olmasını sağlıyor. Ayrıca, taban kısmındaki özel desenli yapısı sayesinde zeminde iyi bir tutuş sunuyor ve kaymaları önlüyor. Unisex tasarımı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılabilen bu ayakkabı, şık ve spor bir görünüme sahip olduğu için her kombinin altına uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı kaidesiyle rahat ve ayağı çok güzel sarıyor ama ayağınız taraklı ise bir numara büyük almanızda yarar var veya bol bağcıkta kullanabilirsiniz."

"Rahat ayakkabı. 1 numara büyük alın."

"Tenis antrenmanı için almıştım ürün kalitesi için çok teşekkür ediyorum."

Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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