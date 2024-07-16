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Fiyatı 1624 TL'ye düştü! Adidas'ın GameCourt 2 modeli Prime Day'e özel indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.07.2024 10:27
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Spor ayakkabı kategorisinde çok satanlar listesinde zirvede yer alan Adidas'ın GameCourt 2 modeli, Prime Day kapsamında bugüne özel indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. 750 TL'lik indirimiyle öne çıkan ayakkabı yaz aylarında hem rahatlık hem de tarz arayanların ilk tercihi. Siz de beyaz bir spor ayakkabı arayışındaysanız bu fırsatı kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

Fiyatı 1624 TL'ye düştü! Adidas'ın GameCourt 2 modeli Prime Day'e özel indirimde

Prime Day şahane fırsatlarla başladı! Adidas da o şahane fırsatlardan biri olarak karşımıza çıktı. Adidas ayakkabılar, çantalar, eşofmanlar ve çok daha fazlası Prime Day kapsamında uygun fiyatlarla alışveriş severleri bekliyor. Sizin için çok satanlar listesinin yıldızı Adidas'ın GameCourt 2 modelindeki bugüne özel indirimini içeriğimize taşıdık; hem ayakkabının incelemesini yaptık hem de kullanıcı yorumlarına yer verdik. Adidas'ın eşsiz tasarımı ve yüksek performansı bir araya getiren spor ayakkabısı GameCourt 2'ye Prime'a özel indirimle sahip olmak isterseniz acele edin.

Adidas GameCourt 2 M Spor Ayakkabı, Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2024-07-16T100739.311

Aktif spor yapan biriyseniz ya da günlük yaşamda kendinizi daha rahat hissetmek için spor giyim ürünleri tercih ediyorsanız Adidas GameCourt 2 M Spor Ayakkabı tam da size göre olabilir. Hafif ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu ayakkabı, özellikle tenis, badminton ve diğer kort sporları ile ilgilenenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Özel olarak tasarlanmış yastıklama özelliği sayesinde ayakların rahat ve destekli olmasını sağlıyor. Ayrıca, taban kısmındaki özel desenli yapısı sayesinde zeminde iyi bir tutuş sunuyor ve kaymaları önlüyor. Unisex tasarımı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılabilen bu ayakkabı, şık ve spor bir görünüme sahip olduğu için her kombinin altına uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı kaidesiyle rahat ve ayağı çok güzel sarıyor ama ayağınız taraklı ise bir numara büyük almanızda yarar var veya bol bağcıkta kullanabilirsiniz."

  • "Rahat ayakkabı. 1 numara büyük alın."

  • "Tenis antrenmanı için almıştım ürün kalitesi için çok teşekkür ediyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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