Kısmetse Olur Cansel Çördük son halini paylaştı! Kimi şortuna kimi kilosuna takıldı

MYNET-Kısmetse Olur programının eski yarışmacısı Cansel Çördük yarışmanın üzerinden yıllar geçse de popülerliğini kaybetmedi.

Eser West ile yaşadıkları ilişki ile hafızalara kazınan Cansel bir süre önce Türkiye'yi terk etmişti. Müstehcen kliplerde yer alarak gündeme gelen eski yarışmacı değişimiyle de dikkat çekiyor.

Yurt dışında bambaşka bir hayat yaşayan ve değişimiyle de dikkat çeken Cansel Çördük iddialı seçimleriyle de adından söz ettiriyor.

Cansel Çördük son hallerini paylaşınca yine gündem oldu. Beyaz şort-büstiyer kombiniyle poz veren eski yarışmacıya yorumlar da gecikmedi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Kısmetse Olur Cansel'i görenlerden bazıları beyaz şorta takılırken bazıları da kilosuna takıldı.



Cansel Çördük'e "Bu ne ya bebe donu gibi", "Ay o şort çok kötü", "Nasıl bu kadar zayıfladın?", "Erimiş resmen nerede o eski hayran olduğum Cansel", "Kaburgalarını mı aldırdın?" yorumları yağdı.