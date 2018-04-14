Deniz Akkaya: 'Hülya Avşar genelde bel altı konulara girer'

HT Magazin'de yer alan habere göre, galaya davetli isimler arasında olan Deniz Akkaya, bir film projesinde yer alacağını ve başrolde çok yakışıklı bir jönün olduğunu söyledi.

Bu konuşmanın üzerine muhabirlerin “Hülya Avşar’ın açıklamasına benzer bir açıklama yaptınız” sözlerine ünlü model, “O genelde bel altı konulara girer. Ben oyunculukla ilgili konuşuyorum” diyerek cevap verdi.

Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsün" sözlerine, "Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor" demişti.