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Deniz Akkaya imajıyla şaşırttı! Saçlarını kazıttı

18.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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Deniz Akkaya imajıyla şaşırttı! Saçlarını kazıttı

Deniz Akkaya, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin yorumculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Akkaya yeni imajıyla dikkat çekti.

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Deniz Akkaya, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarının bir kısmını kazıtan Akkaya sevgilisi olduğunu da açıkladı.

Ünlü model, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin ısrarlarına rağmen sevgilisinin kim olduğunu söylemedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, 'Sevgilin var mı?' sorusuna kaçamak yanıtlar verdi. Akkaya, bir süredir hayatında birinin olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Deniz Akkaya, sevgilisinin eğlence dünyasından olmadığını ifade etti. Deniz Akkaya, sevgilisine dair bütün detayları gizledi.

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