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Deniz Akkaya isyan etti! 'Ahlaktan bahsedecek en son kişisin....'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Cengiz Semercioğlu, kızıyla bikinili poz veren Deniz Akkaya’yı eleştirdi. Ünlü modelden cevap gecikmedi; Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin...

Deniz Akkaya isyan etti! 'Ahlaktan bahsedecek en son kişisin....'

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, dünkü yazısında ünlü manken Deniz Akkaya'nın, kızıyla objektiflerin karşısına geçmesini eleştirdi.

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Semercioğlu, "Bu kadarı yeter Deniz" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Deniz Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'yle bir süredir mayo ve bikinili pozlarını koyuyor sosyal medya hesabına... Anne kız bir bikini markası için modellik yapıyorlar. O yaşta bir çocuğun işi bikini modelliği olamaz. Belki Ayşe, 30'unda bir bilim insanı olduğunda bu fotoğrafları çektirdiğin için seni asla affetmeyecek."

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"YAPTIĞIN REZİLLİKLERİ...."

Semercioğlu'nun yazısına, Deniz Akkaya'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya, "Çok yanlış taşa çarptın. Hele evladımı bahane ederek. Yaptığın rezillikleri, el altından aldığın rüşvetler ile Cihangir'de yan yana dizdiğin evler ile sen de çocuklarına muhteşem bir baba profilisin. Sen bu ülkede ahlaktan bahsedecek en son kişisin. Para alışverişlerinde bikini giymemen seni ahlaklı yapmaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya cengiz semercioğlu

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