Deniz Akkaya kaslı vücuduyla gündem oldu! ' Tecavüz,baskı ve sapkınlık içinde...'

Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkan Deniz Akkaya, kaslı vücuduyla organizasyonun en çok konuşulan ismi oldu.

İşte sosyal medyada da gündem yaratan Akkaya’nın fiziğinin sırrı:

"Sabahları 1 saat boyunca açık havada yürüyor. Yürüyüşün ardından spor salonuna geçerek eğitmen eşliğinde 2 saat ağırlık çalışıyor. Günde en az 45 dakika pilates yapıyor. Son 5 yıldır düzenli olarak her gün spor yapıyor. Sebze ağırlıklı besleniyor, diyetisyeninin belirlediği menünün dışına çıkmıyor. Vitamin ve çeşitli takviyeler kullanıyor."

Dosso Dossi Fashion Show sonrası paylaşımlar yapan Akkaya şu yorumuyla da beğeni topladı:

"Dünyada artık doğaya ve spora dönüş var ve ben böylesine kötülükler ülkesinde tecavüz, taciz, baskı ve sapkınlık içinde aklımı selim tutmak için evet sporu abarttım; çünkü insanlardan kaçıyorum, doğa orman ve sporda akıttığım terin bana hiçbir zararı yok baskıcı, kıskanç ve iyiyi dibe çekmeye çalışan yapıdaki insanımız gibi...

Ağustos'ta 42 oluyorum ve spora olan merakım daha da artacak çünkü ben ne yaparsam dibine kadar yaşar ve yaparım, her şeyi aşkla yapmak aslında bu...

Kimse kusura bakmasın olur mu; ben onlar elden ayaktan düştüklerinde torunlarım ile ip atlıyor, koşuyor, seyahate çıkıyor olacağım... Şu sporu abarttın laf ve sözlerine karşılık özetle keyfim istedi yapıyorum..."

