Deniz Akkaya’nın estetiksiz halini görenler “Resmen başka bir insan olmuş” demeden edemiyor

Yaptığı her açıklama ile olay olan isimlerden Deniz Akkaya son olarak Mehmet Ali Erbil ile ilgili sözleriyle konuşuluyor. Bundan önce de “şişman ve çirkinlerle görüşmüyorum” sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu sözlerinin ardından estetiksiz fotoğrafları elden ele dolaşan Akkaya’yı görenler, “Estetikle resmen başka biri olmuş” yorumları aldı. İşte Deniz Akkaya’nın estetik yaptırmadan önceki hali…

DENİZ AKKAYA’NIN ESTETİKSİZ HALİ

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katılan Deniz Akkaya, yıllar önce söylediği 'Şişmanlarla ve çirkinlerle görüşmüyorum.' sözlerini yineledi. Akkaya, “Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem.” dedi. Bu sözlerinin üzerine Deniz Akkaya’nın estetik yaptırmadan önceki hali yeniden gündeme geldi. 44 yaşındaki eski mankenin estetiksiz halini görenler, “Resmen başka bir insan olmuş” yorumlarında bulunmadan edemedi. “Şişman ve çirkinlerle görüşmüyorum” sözlerine karşılık olarak estetiksiz fotoğrafları konulan Deniz Akkaya, epey eleştirildi.

İşte Deniz Akkaya’nın estetiksiz hali:

DENİZ AKKAYA İLE MEHMET ALİ ERBİL BİRBİRLERİNE GİRDİ

Eski manken Deniz Akkaya şu sıralar magazin sunuculuğu yapıyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil ile ilgili sözleriyle olay oldu.

Genç şarkıcı Ece Ronay, Instagram hesabından şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Ronay’a “Seninle uyumak istiyorum” diye mesajlar attığı söylenen Erbil ise hakkındaki iddiaları yalanladı. ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programında ise bu konu konuşulmaya başlayınca Erbil yayına bağlandı.

Programda adı geçtiği için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil, sinirlerine hakim olamadı. Sunuculardan Deniz Akkaya’nın “Daha önce Türk polisine hakaret eden ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?” sözlerine sinirlenen Erbil, “Ben müneccim miyim? Nereden bileyim” diyerek bağırdı.

Ece Ronay’a karşı Erbil’i korumak isteyen Akkaya’nın tepkisi tersine döndü. Erbil “Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır” deyince Akkaya öfkeden deliye döndü. Sinirden elindeki kalemi fırlatan Akkaya, “Sen bana belden aşağı vuramazsın. Neyi biliyorum söyle. Bir şey söyleyeceksen adam gibi söyleyeceksin” dedi.



