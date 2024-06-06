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Deniz Akkaya şimdi de Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı... Kızıyla izni olmadan görüştürüldüğünü söyledi! Duyanlar inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.06.2024 17:22
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Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızıyla yaşadıkları ile günlerdir magazin gündeminde. Kızı tarafından darp edildiğini söyleyen Akkaya, kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini dile getirmişti. Bu süreçte kızının babası iş insanı Efe Önbilgin ile davalık olan Akkaya şimdi de Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı. Deniz Akkaya'nın iddiaları herkesi şaşırttı.

Deniz Akkaya şimdi de Somer Sivrioğlu'nu hedef aldı... Kızıyla izni olmadan görüştürüldüğünü söyledi! Duyanlar inanamadı

Eski manken Deniz Akkaya günlerdir 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemde. Kızı tarafından darp edildiğini söyleyen Akkaya, kızını 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini söylemiş ve kızının babası ile karşı karşıya gelmişti.

'BİR AY KONUŞMAMA KARARI...'

İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya’nın sosyal medya üzerinden kızı ve kendisi hakkında asılsız ithamlarda bulunarak kamuoyunda rencide ettiğini öne sürmüş ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak bir ay konuşmama kararı aldırmıştı.

deniz akkaya kızı

Konuşmama kararının ardından Efe Önbilgin bununla da yetinmemiş, velayetin değiştirilmesi ve uyuşturucu kullanımının tespiti için de harekete geçmişti.

Bugünkü son gelişmede ise olaya başka bir ünlü ismin adı dahil oldu. Deniz Akkaya, Şef Somer Sivrioğlu'nun kızını görmeye gittiğini iddia etti.

Akkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Ve dün kızımın tek dayanağı olan ben hem kurum tarafından engellendim hem de hiç tanımadığım bir adamın çocuğumun yanına gelmeye çalıştığını öğrendim. Bir kez izin vermediğim halde ikinci kez arandım tekrar iznim yoktur böyle bir şey yapamazsınız dedim bu adam kimdir tanımıyorum dedim. Kuruma böyle bir şey yaparsanız sizi mahkemeye vereceğim söyledim.

'BENİM RIZAM OLMADIĞI HALDE'

Ve az önce hüngür hüngür ağlayan kızımın yanına/benim rızam olmadığı halde /karısını kızından daha küçük bir kızla aldatarak tüm Türkiye’nin önünde rezil rüsva olan Somer şefi gönderdiğini öğrendik.

'BUNUN HESABI SORULACAKTIR'

Kızım her defasında anneme gitmek istiyorum diyor, enteresan bir şekilde kurum çalışanları tarafından bu es geçiliyor. Hiç kimse benim çocuğumun yanına Somer Şef gibi bir adamı getiremez. Bunun hesabı sorulacaktır üstelik kuruma böyle bir konuda rızam olmadığını iki kez söyledim. Az önce Ayşe’nin beyanı ile beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Devletin kurumlarını kişiler nasıl yönlendirmekteler?''

DENİZ AKKAYA PAYLAŞIM

Deniz Akkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken iddialar karşısında kafalar karıştı. Sosyal medyada; 'Somer Şef ne alaka?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Somer Sivrioğlu
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