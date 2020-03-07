Eski model ayrıca, "Son süreç bitsin, kızım da kabul ederse benim açacağım son dava kızımın dilerse ve isterse benim soyadımı alması olacaktır." dedi.

Deniz Akkaya soyadı davası açacak

Deniz Akkaya ile eski eşi Efe Önbilgin arasındaki sular durulmuyor.

Deniz Akkaya'nın kızı ile birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozler vermesi eleştirilere sebep olmuştu.

Bu fotoğraflardan rahatsız olan Efe Önbilgin kızı Ayşe'nin bikinili görsellerinin kaldırılması için mahkemeye başvumuştu.

Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetmiş ve duruşma ertelemişti.

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: Sen, onun yaptıklarına cevap vermeye dahi tenezzül etmezsin, o seni susturdugunu sanır. Hayat işte...

Ama unutmayın takmamak intikam almaktan daha değerlidir. Kızımla ilgili hukuki mücadelem aldığımız davaları üstızımı koruduğumu bilmenizi isterim.

Bir de affetiğimden değil inanın boşverdiğimden cevap vermiyorum. Biz o defteri kızımla kapatalı çok seneler oldu.

Son süreç bitsin, kızım da kabul ederse benim açacağım son dava kızımın dilerse ve isterse benim soyadımı alması olacaktır.