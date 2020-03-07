MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya soyadı davası açacak

Deniz Akkaya soyadı davası açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya, çocuğunun babası Efe Önbilgin tarafından açılan istismar davasına, Instagram’dan cevap verdi.

Eski model ayrıca, "Son süreç bitsin, kızım da kabul ederse benim açacağım son dava kızımın dilerse ve isterse benim soyadımı alması olacaktır." dedi.

Deniz Akkaya soyadı davası açacak

Deniz Akkaya ile eski eşi Efe Önbilgin arasındaki sular durulmuyor.

Deniz Akkaya ile eski eşi Efe Önbilgin arasındaki sular durulmuyor.

Deniz Akkaya'nın kızı ile birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozler vermesi eleştirilere sebep olmuştu.

Deniz Akkaya'nın kızı ile birlikte bir firmanın reklam yüzü olması ve bikinili pozler vermesi eleştirilere sebep olmuştu.

Bu fotoğraflardan rahatsız olan Efe Önbilgin kızı Ayşe'nin bikinili görsellerinin kaldırılması için mahkemeye başvumuştu.

Bu fotoğraflardan rahatsız olan Efe Önbilgin kızı Ayşe'nin bikinili görsellerinin kaldırılması için mahkemeye başvumuştu.

Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetmiş ve duruşma ertelemişti.

Mahkeme, Efe Önbilgin'in görsellerin yayınının yasaklanması talebini reddetmiş ve duruşma ertelemişti.

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: Sen, onun yaptıklarına cevap vermeye dahi tenezzül etmezsin, o seni susturdugunu sanır. Hayat işte...

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Deniz Akkaya şu ifadeleri kullandı: Sen, onun yaptıklarına cevap vermeye dahi tenezzül etmezsin, o seni susturdugunu sanır. Hayat işte...

Ama unutmayın takmamak intikam almaktan daha değerlidir. Kızımla ilgili hukuki mücadelem aldığımız davaları üstızımı koruduğumu bilmenizi isterim.

Ama unutmayın takmamak intikam almaktan daha değerlidir. Kızımla ilgili hukuki mücadelem aldığımız davaları üstızımı koruduğumu bilmenizi isterim.

Bir de affetiğimden değil inanın boşverdiğimden cevap vermiyorum. Biz o defteri kızımla kapatalı çok seneler oldu.

Bir de affetiğimden değil inanın boşverdiğimden cevap vermiyorum. Biz o defteri kızımla kapatalı çok seneler oldu.

Son süreç bitsin, kızım da kabul ederse benim açacağım son dava kızımın dilerse ve isterse benim soyadımı alması olacaktır.

Son süreç bitsin, kızım da kabul ederse benim açacağım son dava kızımın dilerse ve isterse benim soyadımı alması olacaktır.

Keza çoktan olması gerekendir. Bu konunun birçok manevi şiddet gören anneye şifa olacağını düşünüyorum, çünkü şiddet sadece fiziki değildir.

Keza çoktan olması gerekendir. Bu konunun birçok manevi şiddet gören anneye şifa olacağını düşünüyorum, çünkü şiddet sadece fiziki değildir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya, efe önbilgin, soyadı davası, ayşe,

En Çok Okunan Haberler

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Öğretmen dizisinde büyük sır ortaya çıkıyor!

Öğretmen dizisinde büyük sır ortaya çıkıyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keira Knightley 'Göğüslerim sarktı' dedi ve cüretkar sahnelere veda etti

'Göğüslerim sarktı' dedi ve cüretkar sahnelere veda etti

‘Geleceğe Dönüş’ yıldızları yıllar sonra yeniden buluştu

35 yıl sonra yeniden bir araya geldiler

'Mandıra filozofu' olarak tanınan Müfit Can Saçıntı'nın değişimi

Siz onun bir de gençliğini görün

Kız kardeşi, kocasından şiddet gördüğünü açıklayan Nuray Sayarı'ya öfke saçtı

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 6 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Kemal Doğulu'dan olay yorum! İşte Doya Doya Moda 6 Mart Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.