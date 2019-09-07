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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu muhteşem bir törenle dünyaevine girdi. Çeşme'de gerçekleşen düğüne ünlü çiftin yakınları ve dostları katıldı.

3 yıllık beraberliklerinin ardından 3 Kasım 2018’de tarihinde nişanlanan Oyuncu Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu, dün akşam Çeşme Momo Beach’te yakınlarının davetli olduğu romantik bir düğün ile dünyaevine girdi.

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Nisan ayından bu yana düğün için hazırlık yapan Deniz Baysal, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım.

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Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım.

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Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”

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deniz baysal Barış Yurtçu

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