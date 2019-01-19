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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun düğün tarihi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Ünlü çift yaz düğünü istiyor. “Söz” dizisiyle ekranlarda boy gösteren Deniz Baysal, şarkıcı Barış Yurtçu ile ne zaman evleneceklerini açıkladı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun düğün tarihi belli oldu

Uzun süredir birlikte olan Barış Yurtçu ve Deniz Baysal geçtiğimiz Kasım ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını atmıştı.

Çift bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Deniz Baysal'a evlilik teklifini nasıl bulduğu soruldu. Deniz Baysal 'Beklediğimden daha güzeldi. Çok duygusaldı. Hiç o kadar ağlayacağımı düşünmüyordum' dedi.

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Barış Yurtçu, 'Hiç beklemiyordu zaten belki bir gün olur diyordu ama o gün olacağını beklemiyordu. Ben bir iki hafta kadar evin içinde sürekli telefonla dolaştım. Bir yandan arkadaşlarıyla görüşüyorum bir yandan mekânla konuşuyorum. O yüzden benim için baya stresli geçti' dedi.

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Düğün hazırlıkları sorulan çift, 'Şimdiden başladık yer kapılıyor çünkü. Eylül diye düşünüyoruz. İstanbul'da olmayacak Ege diye düşünüyoruz' dedi.

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deniz baysal Barış Yurtçu

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