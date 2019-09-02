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Deniz Çakır albüm çıkarmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Eda ve Metin Özülkü çifti, haftasonu bir alışveriş merkezinde sahneye çıktı. Konser öncesi basının sorularını yanıtlayan çift, Deniz Çakır'ın stüdyoya girdiğini ve albüm hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Deniz Çakır albüm çıkarmaya hazırlanıyor

Eda-Metin Özülkü, geçtiğimiz hafta sonu bir alışveriş merkezinde konser verdi. 2 saat boyunca kendi hit şarkılarının yanı sıra, güncel eserlerden hazırladıkları renkli repertuarla hayranlarına keyifli anlar yaşatan çift, sahne öncesi basının karşısına çıktı.

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Eda-Metin Özülkü

4 şarkılık bir mini albüm için stüdyoya girdiklerini söyleyen Özülkü çifti bir de müjdeli haber verdi. Metin Özülkü, sevilen oyuncu Deniz Çakır'la şu sıralar stüdyoda olduklarını söyleyerek “Sevgili Deniz'e 8 şarkılık bir albüm hazırlıyoruz. Dinleti ve içinde müziğin dolu doldu olduğu bir albüm hazırlıyoruz. Yani piyasada çabuk tüketilen tarzlarda değil, şarkılar çok nitelikli olacak. Benim şarkılarım da var, başka bestecilerin şarkıları da var albümde” bilgisini verdi.

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Deniz Çakır

Gazeteciler Deniz Çakır'ın sahneye çıkıp çıkmayacağını merak edince Metin Özülkü: “Sadece özel gecelerde sahneye çıkmayı planlıyor. Bir şarkıcı gibi piyasada olup şarkıcılıktan para kazanmaktan ziyade biraz da kendini tatmin etmek için sahnede olacak. Çok seviyor müziği, çok başarılı, çok yetenekli!” dedi.

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