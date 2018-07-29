MAGAZİN

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün eğlencesi karakolda bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Gümüşlük'te eğlenen sevgililer Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün bir kavgaya dahil olunca gece karakolda bitti! İşte detaylar

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün'ün eğlencesi karakolda bitti

Oyuncu Deniz Çakır ile 4 aydır aşk yaşadığı müzisyen Güvenç Dağüstün, Bodrum'da tatilde. Çift önceki akşam 'Off Gümüşlük' adlı kulüpte eğleniyordu.

Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. Bu sırada soğuk rüzgarlar esti. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı.

İFADE VERDİ

Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ve Volkan Yüksel gecenin sonunda karakolluk oldu.

İfadesi alınan Volkan Yüksel şunları söyledi: 'Deniz beni görünce 'İ..e geldi' diyerek sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisi Güvenç de iki kişiyle masamıza geldi. 'Burayı terk et yoksa sana gününü gösteririm' diye bağırdı. Beni kollarımdan tutup dışarı atmaya çalıştı."

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Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün deniz çakır

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