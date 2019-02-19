Deniz Seki'den Tayfun Topal ile ayrılık açıklaması!

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan, şarkıcı Deniz Seki ve işletmeci Tayfun Topal, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Deniz Seki, Instagram hesabından eski sevgilisi Tayfun Topal ile beraber çekilen bir fotoğrafını paylaşarak ayrılık haberlerini doğruladı.

Deniz Seki, paylaşımında, 'Bugün basında çıkan haberleri birinci ağızdan doğrulamak isterim. Sayın Tayfun Bey ile ilişkimizi sonlandırdık ancak kendisi her zaman saygı duyduğum biri olmakla birlikte iş arkadaşlığımız devam etmektedir. Konuyla ilgili yorumlarda hassas olacağınızı düşünerek tüm takipçilerimi bütün sevgimle kucaklıyorum' ifadelerini kullandı.





