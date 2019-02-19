MAGAZİN

Deniz Seki'den Tayfun Topal ile ayrılık açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2019 02:16 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, bir yıldır beraber olduğu işletmeci Tayfun Topal ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Deniz Seki'den Tayfun Topal ile ayrılık açıklaması!

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan, şarkıcı Deniz Seki ve işletmeci Tayfun Topal, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Deniz Seki, Instagram hesabından eski sevgilisi Tayfun Topal ile beraber çekilen bir fotoğrafını paylaşarak ayrılık haberlerini doğruladı.

Deniz Seki, paylaşımında, 'Bugün basında çıkan haberleri birinci ağızdan doğrulamak isterim. Sayın Tayfun Bey ile ilişkimizi sonlandırdık ancak kendisi her zaman saygı duyduğum biri olmakla birlikte iş arkadaşlığımız devam etmektedir. Konuyla ilgili yorumlarda hassas olacağınızı düşünerek tüm takipçilerimi bütün sevgimle kucaklıyorum' ifadelerini kullandı.

denizz

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son haliAnoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki Tayfun Topal

En Çok Okunan Haberler

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

"Vücut çalışıp bana mesaj atıyorlar...'

"Vücut çalışıp bana mesaj atıyorlar...'

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Avlu'da şoke eden ayrılık!

Avlu'da şoke eden ayrılık!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Eda Taşpınar'dan bikinili siyah beyaz fotoğraf!

Cem Yılmaz genç şarkıcı Buray’ı ağırladı

Cem Yılmaz genç şarkıcı Buray’ı ağırladı

Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu

Ceylan'ın Elçin Sangu tarzı olay oldu! Sangu'dan yorum geldi

Seda Akgül: Erkekler 'kahve içelim mi?' diye fotoğraf atıyor!

"Vücut çalışıp bana mesaj atıyorlar...'

Deniz Seki ve Tayfun Topal ayrıldı

Kimse beklemiyordu! Ve büyük aşk bitti

Rafet El Roman'dan botoks iddialarına yanıt!

Botoks mu? 'Lanet olsun çok karizmatiğim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.