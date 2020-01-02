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  4. Deniz Seki'nin düşmesi kurgu muydu? Sert çıktı

Deniz Seki'nin düşmesi kurgu muydu? Sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Deniz Seki, geçen gün bir otelde verdiği konser sırasında, sahneden boşluğa düşmüş ve ölümden düşmüştü. Seki düşmesinin 'Kurgu' olduğunu söyleyenlere sert çıktı.

Deniz Seki'nin düşmesi kurgu muydu? Sert çıktı

Deniz Seki 29 Aralık günü bir otelde sahne aldı. Konser esnasında, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda boşluğa düştü. Düşme ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Ölümden döndüm. Hala ağrım var” diyen Seki hakkında çeşitli iddialar da ortaya atıldı, düşüşün bir kurgu olduğunu söyleyenler oldu.

Konuyla ilgili 2. Sayfa’ya konuşan şarkıcı Deniz Seki “Bir daha mı düşeyim özel video yapıp? Onu kim diyorsa düşsün inşallah. Nereden düşerse düşsün. Yapmayın Allah aşkına ölümden döndüm ben” diyerek ateş püskürdü.

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Deniz Seki Deniz Seki sahne

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