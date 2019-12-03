Deniz Seki’nin kardeşi Serdar Seki'den sevindirici haber!

Seki, geçtiğimiz ayın son günlerinde kardeşi Serdar’ın beyin kanaması geçirmesi üzerine zor günler geçirmiş ve takipçilerinden onun için dua etmelerini istemişti. Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Deniz Seki’nin annesi Güler Seki, geçtiğimiz haftalarda hastanelik olmuştu. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Deniz Seki, geçtiğimiz ayın son günlerinde bu defa kardeşi Serdar Seki’nin beyin kanaması geçirmesiyle yıkıldı.

DUA İSTEMİŞTİ

Kardeşi apar topar hastaneye kaldırılan ve altı saatlik bir ameliyat geçiren Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuşmuştu. Seki, geçirdiği zor günlerin ardından mutlu haberi bir takipçisinin kendisine sorduğu soruyla açıkladı. Evinde, köpeğiyle birlikte dizi keyfi yaparken çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaşan ve “Ana oğul ev hali… Oturduk Zalim İstanbul'u izliyoruz. Aynı zamanda 4 Aralık’taki konserimiz için de heyecandan ölüyorum. Yarın provalar provalar” şeklinde bir not düşen Seki’ye bir takipçisi kardeşinin sağlık durumunu sordu. Başarılı isim bu soruya “Serdar canım benim. Çok şükür daha iyi eve çıktı, dualarınız sayesinde” yanıtını verdi.





