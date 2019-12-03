MAGAZİN

Deniz Seki’nin kardeşi Serdar Seki'den sevindirici haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Deniz Seki, Instagram üzerinden evinde köpeğiyle dizi keyfi yaparken çektiği bir selfieyi paylaştı. Seki, bir takipçisinin kardeşinin sağlık durumunu sorması üzerine onunla ilgili bilgi verdi.

Deniz Seki’nin kardeşi Serdar Seki'den sevindirici haber!

Seki, geçtiğimiz ayın son günlerinde kardeşi Serdar’ın beyin kanaması geçirmesi üzerine zor günler geçirmiş ve takipçilerinden onun için dua etmelerini istemişti. Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Deniz Seki’nin annesi Güler Seki, geçtiğimiz haftalarda hastanelik olmuştu. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Deniz Seki, geçtiğimiz ayın son günlerinde bu defa kardeşi Serdar Seki’nin beyin kanaması geçirmesiyle yıkıldı.

DUA İSTEMİŞTİ

Kardeşi apar topar hastaneye kaldırılan ve altı saatlik bir ameliyat geçiren Deniz Seki ‘Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuşmuştu. Seki, geçirdiği zor günlerin ardından mutlu haberi bir takipçisinin kendisine sorduğu soruyla açıkladı. Evinde, köpeğiyle birlikte dizi keyfi yaparken çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaşan ve “Ana oğul ev hali… Oturduk Zalim İstanbul'u izliyoruz. Aynı zamanda 4 Aralık’taki konserimiz için de heyecandan ölüyorum. Yarın provalar provalar” şeklinde bir not düşen Seki’ye bir takipçisi kardeşinin sağlık durumunu sordu. Başarılı isim bu soruya “Serdar canım benim. Çok şükür daha iyi eve çıktı, dualarınız sayesinde” yanıtını verdi.

deniz-seki-ic

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
'Soğukta aşk başkadır!' Özçivit paylaştı beğeni yağdı'Soğukta aşk başkadır!' Özçivit paylaştı beğeni yağdı
Kocasını 1 kilo et için bırakıp kaçmıştı! Çocuklarıyla ilgili şoke eden sözlerKocasını 1 kilo et için bırakıp kaçmıştı! Çocuklarıyla ilgili şoke eden sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki Serdar Seki

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.