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Deniz Seki sosyal medyanın diline düştü! 'Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?'

04.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 kilo verip 36 bedene düşen şarkıcı Deniz Seki, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflarla muhabirlerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki fark ise sosyal medyayı salladı.

Deniz Seki sosyal medyanın diline düştü! 'Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?'

Son dönemde paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulan Deniz Seki, uzun bir süre sonra görüntülendi. Seki, yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kapak çekimi sonrası bir restorana yemeğe gelen şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Verdiği kilolarla ilgili konuşan Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" dedi.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflar ile gazetecilerin objektiflerine yansıyan kareler arasındaki farklar sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

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  • Hani kilo vermişti, eski haline dönmüş.
  • Herhalde sadece fotoğraf için zayıflıyor sonra tekrar alıyor.
  • Soldaki Deniz Seki ise sağdaki kim?
  • Fotoşop sen nelere kadirsin?
  • Hayaller ve hayatlar olmuş bu.

'KÖTÜ NİYETLE YAPILMIŞ'

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Öte yandan Deniz Seki, aynı gün restoranda çekilmiş karesini; "Bugün magazinde çıkan fotoğraflar tamamen kötü niyetle yapılmış, Sayfamda aynı gün çekilmiş fotoğraf ve videolar var , Videoyaphotoshop yapan bir uygulama varsa bile ben bilmiyorum" notuyla paylaştı.

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Deniz Seki
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