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  4. Deniz Yıldızı'nın Yalan Makinesi Banu son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Deniz Yıldızı'nın Yalan Makinesi Banu son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

03.07.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Deniz Yıldızı dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. 2009-2015 yılları arasında yayınlanan dizide Banu karakterine Begüm Topçu hayat veriyordu. Dizideki büyük aşkı Melih'le gerçek hayatta evlenen Topçu'nun son halini görenler çok şaşırdı.

Deniz Yıldızı'nın Yalan Makinesi Banu son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Deniz Yıldızı dizisinde Banu karakterine hayat veren Begüm Topçu'nun son hali gündem oldu. Yıllara meydan okuyan Topçu dizideki oyunculuğu ve replikleriyle hafızalara kazınmıştı.

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Aile, drama, gençlik dizisi olarak yayınlanan Deniz Yıldızı yedi sezon boyunca izleyici karşısına çıkmıştı.

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  1. bölümü ile final yapan dizide Melih karakterine Cantuğ Turay, Banu karakterine ise Begüm Topçu hayat veriyordu.

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Rol arkadaşı olan Turay ve Topçu daha sonra evlendi. Şimdilerde 4 kişilik ailesiyle mutlu bir hayat süren Begüm Topçu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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38 yaşında olan ünlü ismin takipçileri paylaşımlarına "Melih Banu'ya kavuşmuşsun", "Hiç değişmiyorsunuz", "Melih ve Banu.. En sevdiğim çift", "Banu ile Melih ve minik çocukları" yorumlarında bulundu.

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