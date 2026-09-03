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Denizde yüzen sahanda yumurta şaşırttı! Dokunmayın çağrısı yapıldı

Marmara Denizi'nde son dönemde görülen farklı denizanası türlerine bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ açıklarında deniz yüzeyine yakın bölgede halk arasında 'sahanda yumurta denizanası' olarak bilinen sarı ve kahverengi renkli denizanası görüntülendi. Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.

Denizde yüzen sahanda yumurta şaşırttı! Dokunmayın çağrısı yapıldı
Gökçen Kökden

Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizde yüzen sahanda yumurta şaşırttı! Dokunmayın çağrısı yapıldı 1

Görüntülenen denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi. Bu türün Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görüldüğü, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

Denizde yüzen sahanda yumurta şaşırttı! Dokunmayın çağrısı yapıldı 2

Görünümü nedeniyle halk arasında farklı isimlerle anılan denizanasının, kubbeye benzeyen yuvarlak gövdeleri ve alt kısmındaki çok sayıdaki uzantısı en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür denizanalarına dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Tekirdağ deniz
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