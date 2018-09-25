Denizden babam çıksa yerim diyenler için en güzel balık tarifleri

Balık pilaki

Palamutun tam zamanıyken şöyle güzel bir pilaki yapalım diyoruz. Sebzeleri seçerken değişiklik yapmanız mümkün. En güzeli ise mevsim sebzeleriyle pişeni oluyor bizden söylemesi... Tarifin detayları için tıklayın.

Balık çorbası

Levrek ile yapılan balık çörbasının gerçekten tadına doyum olmuyor. Çorbayı pişirirken deniz levreği kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Üstelik bu çora kışın sizi hastalıklardan korumakla yükümlü :) Afiyetler olsun! Detaylar için tıklayın.

Üç balıklı ızgara şiş

Günün her saatinde size eşlik edecek bir tarif daha. Klasiklerden sıkılanlar için hazırlanmış 3 balıklı ızgara şiş tarifi için tıklayın.

Baharatlı ton balıklı sandviç



Aparatiflerden şaşmayanları da unutmuyoruz. Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız ton balıklı sandviç tam sa size göre. Tarifin detayları için tıklayın.

Sebzeli balık tava



Bu akşam yorgunsanız ve yemek yapmakla pek de uğraşmak istemiyorsanız sebzeli balık tava doğru seçim olacaktır. Balık yapmak her ne kadar zahmetli gibi dursa da şimdiki tarif bunun tam tersini ıspatlıyor. Merak edenler için tarifi şuraya bırakıyoruz.