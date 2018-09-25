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Denizden babam çıksa yerim diyenler için en güzel balık tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Balık sezonunu açtıysak en güzel tarifleri de yapmamızın zamanı gelmiştir. Şöyle açılışı güzel yapmak için birbirinden iddialı 10 tarif sizler için efendim, buyursunlar.

Denizden babam çıksa yerim diyenler için en güzel balık tarifleri

Balık pilaki

pilaki

Palamutun tam zamanıyken şöyle güzel bir pilaki yapalım diyoruz. Sebzeleri seçerken değişiklik yapmanız mümkün. En güzeli ise mevsim sebzeleriyle pişeni oluyor bizden söylemesi... Tarifin detayları için tıklayın.

Balık çorbası

ba

Levrek ile yapılan balık çörbasının gerçekten tadına doyum olmuyor. Çorbayı pişirirken deniz levreği kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Üstelik bu çora kışın sizi hastalıklardan korumakla yükümlü :) Afiyetler olsun! Detaylar için tıklayın.

Üç balıklı ızgara şiş

şiş

Günün her saatinde size eşlik edecek bir tarif daha. Klasiklerden sıkılanlar için hazırlanmış 3 balıklı ızgara şiş tarifi için tıklayın.

Baharatlı ton balıklı sandviç

on
Aparatiflerden şaşmayanları da unutmuyoruz. Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız ton balıklı sandviç tam sa size göre. Tarifin detayları için tıklayın.

Sebzeli balık tava

sebzeli
Bu akşam yorgunsanız ve yemek yapmakla pek de uğraşmak istemiyorsanız sebzeli balık tava doğru seçim olacaktır. Balık yapmak her ne kadar zahmetli gibi dursa da şimdiki tarif bunun tam tersini ıspatlıyor. Merak edenler için tarifi şuraya bırakıyoruz.

Ekşi soslu balık tava

tava
Çıtır ekmeğin yanına pek yakıştığı ekşi soslu balık tava klasiklerin dışında bir lezzet. Evinizde konuklarınıza ikram edeceğiniz tarifimizle misafirlerinizden tam not alabilirsiniz :) Tarifin detayları için tıklayın.

Balık buğulama

buğulama

Bir balık listesi düşünün ki orada buğulama tarifi olmasın :) Bu sefer buğulamayı hamsi ya da palamuttan değil en sevdiğimiz balık olan levrekten deniyoruz. Daha önce levrek buğulama yapmayanlar için de iyi bir deneyim olacak. Tarifin detayları için tıklayın.

Limonlu patatesli balık

limonlu

Balığımızı çeşniliyoruz ardından bir güzel paket yapıp hoop buharda bir güzel pişiriyoruz. Ortaya çıkan sonuç ise parmak yedirir, bilginize. Tarifin detayları için tıklayın.

Domates soslu balık

domates

Omega 3 yağları açısından zengin olan ton balığı kardiyovasküler sistemin ve beynin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. İşte vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağ asitlerini yemenin lezzetli bir yolu.
Tarifin detayları için tıklayın.

Balık kokoreç

balık kokoreç

Balığın kokorecimi olur diyenlere buradan seslenmek istiyoruz: Biz yaptık, öyle güzel oldu ki bu mazzam tat kuzu kokoreci bile unutturdu. Denemekten zarar gelmez sevgili okur, ona bir şans verir misiniz acaba? O zaman tarifin detaylarına tıklayın.

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