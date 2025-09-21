Mynet Trend

Denizden sonra toprağı da sarmış: Plastik tehlikesi!

Plymouth Üniversitesi’nin araştırması, turpların topraktaki nanoplastikleri köklerinden emerek yenilebilir kısımlarına kadar taşıdığını ortaya koydu. Uzmanlar, plastik parçacıklarının sadece deniz ürünlerinde değil, sebzelerde de birikebileceği uyarısında bulundu.

Çiğdem Sevinç

İngiltere'deki Plymouth Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sebzelerin topraktaki nanoplastikleri kökleri aracılığıyla emerek yenilebilir kısımlarına kadar taşıyabildiğini ortaya koydu. Environmental Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, laboratuvar ortamında yetiştirilen turpların kökleri, plastik parçacık içeren bir çözeltiye batırıldı. Beş gün sonunda, bu parçacıkların yaklaşık yüzde 5’inin kök sistemine geçtiği, bunların da bir kısmının turpun yenilen kısmına ve yüzde 10’unun yapraklara ulaştığı tespit edildi.

NANOPLASTİKLER KÖK ENGELİNE TAKILMIYOR

Araştırma ekibinden Dr. Nathaniel Clark, normalde köklerde zararlı maddelere karşı bir filtre görevi gören koruyucu bir tabaka bulunduğunu, ancak nanoplastiklerin bu bariyeri aşabildiğini belirtti. Clark, bu durumun sadece turplarla sınırlı olmadığını, birçok sebzenin aynı riski taşıyabileceğini vurguladı.

MİKROPLASTİKLER HER YERDE

Deniz Enstitüsü Direktörü Prof. Richard Thompson ise mikroplastiklerin artık yalnızca deniz ürünlerinde değil, karasal besin zincirinde de bulunduğuna dikkat çekti. Thompson, “Mikroplastikler daha önce deniz ürünlerinden zirvelere kadar her yerde tespit edildi. Bu çalışma, artık sebzelerde de biriktiğine dair somut bir kanıt sunuyor,” dedi.

KAYNAKLAR GÜNDELİK HAYATTAN

Bilim insanları, mikroplastiklerin kaynakları arasında araba lastiklerinin aşınması, çamaşır makinelerinden çıkan sentetik lifler, boya kalıntıları ve büyük plastik atıkların zamanla parçalanmasını gösteriyor. Daha önce yapılan araştırmalarda balıklar, yumuşakçalar, salyangozlar, solucanlar ve böceklerde de mikroplastiklere rastlandığı biliniyor.

mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

