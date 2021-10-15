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Denizin tam ortasında gizemli çukur! Belize’nin Büyük Mavi Delik efsanesi herkesi şaşırtıyor

15.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok yerinden çağlar boyunca insanları korkutan ve büyüleyen gerçekten garip yerler bulunuyor. Bu gizemli yerler, anlatılan efsanelerle birlikte âdeta doğaüstü bir görünüme kavuşuyor. Büyük Mavi Delik, orijinal adıyla Great Blue Hole, Orta Amerika’nın küçük sahil ülkesi Belize ile özdeşleşmiş bir sualtı obruğu. Bu obruk görüntüsü ile görenleri mest ediyor ve arkasında büyük bir gizemi barındırıyor.

Denizin tam ortasında gizemli çukur! Belize’nin Büyük Mavi Delik efsanesi herkesi şaşırtıyor

Belize’nin en büyük şehiri olarak bilinen Belize City’Den yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Great Blue Hole, Lighthouse Resifi’nin merkezinde yer alıyor. Büyük Mavi Delik olarak anılan obruk, 300 metre çapı ve 125 metre derinliği ile dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir mağaranın sular altında kalması sonucunda oluşan bu popüler dalış rotası, bir zamanlar "Dünyadaki En Harika 10 Yer" listesinde bir numaraya yerleşmeyi dahi başardı. 2018'de iki denizaltı, iç kısmın 3 boyutlu bir haritasını çıkarmak için suya daldı ve dipte iki ölü dalgıç keşfedildi.

GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜLÜYOR

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Büyük Mavi Delik’in dikkat çeken en büyük özelliği ise koyu mavi bir daireden oluşan görüntüsü. Bir ressam tarafından çizilmiş kusursuz bir daireyi anımsatan bu görüntü turkuaz sularda kendisini anında belli ediyor.

İlk defa 1971 yılında deniz biyologu ve belgeselci Jaques-Yves Cousteau tarafından tüm dünyanın haberdar olduğu Büyük Mavi Delik, Belize’nin yerli halkı için hem efsane kaynağı hem de bir çeşit tapınak. Maya medeniyetinin günümüzdeki temsilcileri olan yerel halkın inanışına göre, Büyük Mavi Delik aslında tanrıların yaşadığı bir mağaraydı. Ancak insanlara küsen tanrılar mağarayı terk etti. Sonrasında ardı ardına bölgeye felaketler gelmeye başladı ve tanrıların mekanı olan mağara da terk edildikten sonra çökerek bir sualtı obruğuna dönüştü. Yerel halk Maya takviminden ilham alarak bu obruğun kıyamet işareti olduğunu söylüyor.

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