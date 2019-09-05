Denizlerde yasa dışı avlananlara 14 milyon lira ceza

ORHAN ONUR GEMİCİ - Sahil Güvenlik Komutanlığınca yılbaşından bugüne kadar yürütülen denetimlerde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen kişilere 14 milyon 153 bin 35 lira idari para cezası verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'nun verdiği yetkiyle yasa dışı avcılığın önlenmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik denetimler yapıyor.

Denizlerdeki su ürünü kaynaklarının korunup gelecek nesillere aktarılması için kontrollerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri saha, zaman, belge kontrolü ve teknik koşulları inceleyerek, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor, av araçlarına el koyuyor.

Bu kapsamda yılbaşından bugüne kadar sahil güvenlik birimlerince 4 bin 173 kişinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 14 milyon 153 bin 35 lira idari para cezası kesildi.

Aynı kapsamda geçen yıl ise 4 bin 568 kişiye 12 milyon 434 bin 762 lira idari para cezası uygulanmıştı.

- Deniz kirletenlere 5,5 milyon liraya yakın ceza