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Denizli'de iğrenç olay: Komşu, erkek çocuğunu taciz etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 29.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde oturan Rıfat Ç.'nin (52), komşusu K.Ç. (14) adlı erkek çocuğunu elle ve sözlü olarak taciz ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mahalleden kaçtığı belirtilen Rıfat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de iğrenç olay: Komşu, erkek çocuğunu taciz etti

Olay, dün öğle saatlerinde, Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi K.Ç. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, bozuk olan bilgisayar oyunu için yardım isteme bahanesiyle kendisini çağıran komşuları Rıfat Ç.'nin evine gitti. K.Ç., bilgisayar oyunuyla ilgilenirken, Rıfat Ç.'nin elle ve sözlü tacizine uğradı. K.Ç., bu sırada cep telefonunun ses kaydını açarak, Rıfat Ç.'nin konuşmalarını kaydetti. Rıfat Ç.'nin ısrarlarına rağmen evden çıkan K.Ç., yaşananları ailesine anlatarak, ses kaydını dinletti. Bunun üzerine öfkelenen aile bireyleri, polise haber verip, Rıfat Ç.'nin de kapısına dayandı. Tepki gösterilen Rıfat Ç.'nin, evinden kaçarak, kayıplara karıştığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçan Rıfat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÇANTAYLA EVDEN ÇIKTIĞINI GÖRDÜK'

K.Ç.'nin babası Ş.Ç., Rıfat Ç.'nin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Komşumuz olan Rıfat Ç., 14 yaşındaki oğlumu sözle ve elle taciz etmiş. Oğlum akıllılık edip, sesini kaydetmiş sonrasında da olayı bize anlattı. Biz de apartman sakinleriyle beraber kapısına dayandık. Kamera kayıtlarından baktığımızda, olayın sonrasında elinde çantayla evden çıktığını gördük" dedi.

Baba Ş.Ç., savcıya ifade verip, ses kaydını teslim ettiklerini söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ÇOCUK TECAVÜZCÜLERİNE İDAM..
ne kapatıyorsunuz yüzünü
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