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Denizli'deki deprem anından inanılmaz görüntüler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önceki gün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İki besi çiftliğindeki görüntülerde, tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.

Acıpayam'da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

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Denizli deprem

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