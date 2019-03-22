Denizli'deki deprem anından inanılmaz görüntüler

İki besi çiftliğindeki görüntülerde, tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.
Acıpayam'da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı'daki iki besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
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