Denizli Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bozdağ üzerinde bulunan 2 bin 420 rakımlı kayak merkezine gelen kayakseverler, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 pistte kayak yapma imkanı buluyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenler, merkezde eğlenceli zaman geçiriyor.

Kayak merkezi Müdürü Ömer Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsim karın geç yağmasından dolayı birçok kayak merkezinde olduğu gibi sezonun geç başladığını fakat çok güzel ve kaliteli kar yağdığını, şu an 1,5 metre kar kalınlığı olduğunu belirtti.

Misafirlerin merkezde güzel bir gün geçirebilmesi için pistlerde ve sosyal tesislerde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Teke, şunları söyledi:

"Özellikle yarıyıl tatili dönemiyle birlikte havaların da güzel gitmesiyle çok ciddi miktarda misafir ağırlıyoruz. Kayak merkezimiz Ege'nin merkezinde bir yer. İzmir, Muğla, Antalya, Aydın ve Manisa'dan misafir çekiyor. Bu anlamda bölgemize büyük katkı sağlıyor. Ege'nin birçok yerinde insanlar kar görmezken burada kayak sporu yapılabiliyor. Burası butik bir snowboard merkezi haline gelmeye başladı."