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Denizli’nin Sibiryası olarak biliniyor! Çameli’nden kar manzaraları görenleri büyüledi

24.12.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin rakım olarak en yüksek ilçelerinden biri olan Çameli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı, buzlanma ve aşırı soğuk kendisini hissettirmeye devam ediyor. Sibirya soğuğunun yaşandığı ilçede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Karabayır Mahallesi'nde oluşan kartpostallık manzara, drone uçuran doğa tutkunları tarafından görüntülendi.

Denizli’nin Sibiryası olarak biliniyor! Çameli’nden kar manzaraları görenleri büyüledi

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı ve aşırı soğuk devam ediyor. Hava sıcaklığının -12'lere kadar düştüğü Çameli ilçesinde yüksek bölgelerde hava sıcaklığı -20'lere kadar düştü. İlçeye bağlı Karabayır Mahallesi'nde de kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Mahalleyi kaplayan karın doğal güzelliği mahallede drone uçuran doğa tutkunu Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal tarafından kayıt altına alındı.

"YAĞMUR VE KAR YAĞIŞINI ÖZLEDİK"

Yaz aylarında yaşanan kuraklıktan herkesin etkilendiğini, yağmur ve kar yağışını özlediklerini belirten Dr. İsa Dal, “Çameli ilçesi Denizli'nin rakım olarak en yüksek ilçelerinden biri. İlçenin yüksek kesimlerine ve yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı devam ediyor. Karabayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçmişti. Bende bu doğal güzelliği kayıt altına almak istedim. Dronumda çok güzel kar manzaraları çektim. İnşallah kar ve yağmur yağışları devam eder, geçen yıl yaşadığımız kuraklığı tekrar yaşamayız” dedi.

(İHA)

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Denizli
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