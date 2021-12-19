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Denizli'de eğitime kar engeli

19.12.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de eğitime kar engeli

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

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