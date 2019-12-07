Denizsiz kentleri birleştiren baraj gölünde "boğaz" keyfi

TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI / HÜSEYİN YILDIZ - Tunceli ile Elazığ arasında bulunan Keban Baraj Gölü'nde hizmet veren ve misafirlerine martıları simitle besleme imkanı sunan feribotlar, yolcularına İstanbul Boğazı'nı aratmayan keyifli dakikalar yaşatıyor.

Pertek ilçesinden geçen Murat Nehri üzerinde 1965'te yapımına başlanan ve 1974'te su tutma işlemine başlayarak Tunceli ile Elazığ arasında sınır oluşturan Keban Baraj Gölü, çevresindeki doğal güzellikleri, denizleri aratmayan görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Üzerinde 35 yıldır hizmet veren, hem yolcu hem de araç taşıyan feribotlar, iki kent arasında yolcu otobüsleri ile yaklaşık 3 saat süren yolculuk süresini de yarım saate indiriyor.

Biri Pertek Belediyesine, ikisi de işletmecilere ait olmak üzere 3 feribotun 15'er dakikalık arayla iki kent arasında sefer yaptığı baraj gölündeki feribotlar, özellikle yolculuk süresini kısaltması nedeniyle vatandaşlardan rağbet görüyor.

Her gün yüzlerce yolcu taşıyan feribotlar ile yolculuk yapanlar, yarım saatlik seyahatte Pertek Kalesi ile doğayı görüp keyifli dakikalar yaşama fırsatı yakalıyor.