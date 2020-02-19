Denzel Washington filmleri listesi… Filmin kalitesini yükselten adam!

Denzel Washington filmleri arasında aksiyondan komediye, dramdan bilimkurguya pek çok türe rastlamanız mümkün. 65 yaşındaki aktör aslında gazetecilik mezunu olsa da ilk aktörlük deneyimlerini okul sıralarında rol aldığı öğrenci oyunlarında edindi. 3 filmde yapımcı, 2 filmde de yönetmen koltuğuna oturan Denzel Washington, şimdiye kadar en fazla Tony Scott ve Spike Lee ile birlikte çalıştı. Son yıllarda Adalet serisiyle kariyerinde yeni bir ivme yakalayan oyuncu, önümüzdeki yıllarda iki filmle birlikte hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. DENZEL WASHINGTON’IN YENİ FİLMLERİ Kariyerinde onlarca filmde rol alıp, farklı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu, iki yeni filmle beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. Başarılı performanslarına yenilerini eklemek isteyen Denzel Washington, 2020 yılında The Little Things adlı filmde, 2021 yılında ise William Shakespeare’in defalarca filme uyarlanan eseri Macbeth’in yeni uyarlamasında başrolü üstlenecek.

Karşınızda iki Oscar ödüllü Denzel Washington’ın en iyi performansları…

DENZEL WASHINGTON FİLMLERİ Özgürlük Çığlığı (1987) Cry Freedom Siyahi aktivist Stephen Biko ile beyaz gazeteci Donald Woods’un gerçek olaylara dayanan kitabından uyarlanan destansı film; 1970'li yıllarda Güney Afrika'daki ırk ayrımına karşı birlikte savaşan iki arkadaşın gerçek öyküsünü konu ediniyor. Denzel Washington’un siyahi aktivist Stephen Biko’yu canlandırdığı film, eski olmasına rağmen Denzel Washington filmleri arasında en iyilerinden biri olarak gösterilmektedir. Zafer (1989) Glory Amerikan İç Savaşı’nda savaşmış Robert G. Shaw’un ailesine yazmış olduğu mektuplardan derlenerek sinemaya aktarılmış Zafer, hem Edward Zwick filmografisinin hem de sinema tarihinin önemli filmleri arasında yer alıyor. Tüm oyuncu kadrosunun başarılı performanslarının yanında, Denzel Washington’ın olağanüstü oyunu ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandığını da ekleyelim. Bu aılardan Glory Denzel Washington filmleri arasında aktörün kariyeri açısından bir mihenk taşıdır. İki Kadın Arasında (1990) Mo' Better Blues Müzikal bir dram komedi olan film, Spike Lee ve Denzel Washington ortaklığından ortaya çıkan ilk filmdir. Filmde Washington’a Wesley Snipes, Samuel L. Jackson ve John Turturro gibi isimler eşlik ediyor. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen trompet çalmaya devam eden Bleek Gilliam, kendi caz grubunu kurar. Grubun içerisinde baş gösteren iç sıkıntılar bir süre sonra bu grubun geleceğini olumsuz yönde etkilemeye başlayacaktır.

Suçlu Kim (1991) Ricochet 90’lı yılların unutulmaz aksiyon yapımlarından biri olan Suçlu Kim? Takıntılı bir suçlunun kendisini hapse atan adamın hayatını mahvetme çabasını konu alıyor. Filmin adı bazı kayıtlarda Kurşun Yağmuru olarak geçiyor. Russell Mulcahy'nin yönettiği filmde, Denzel Washington, John Lithgow, Ice-T, Kevin Pollak ve Lindsay Wagner gibi isimler boy gösteriyor. Malcolm X (1992) Gelmiş geçmiş en etkili Siyahi Amerikalılardan biri olarak gösterilen Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in hayatını konu alan film, Alex Haley'in yazdığı The Autobiography of Malcolm X kitabından filme uyarlandı. Spike Lee ve Denzel Washington ortaklığından ortaya çıkan bu epik biyografik film 3 buçuk saate yakın süresine rağmen vizyona girdiği yıla damga vurmuştu. Denzel Washington bu filmle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü dalında aday oldu. Yok Yere Yaygara (1993) Much Ado About Nothing William Shakespeare'in aynı adlı oyununun modern bir uyarlaması olan Yok Yere Yaygara, bazı kaynaklara Kuru Gürültü olarak geçmiştir. Romantik komedi filminin oyuncu kadrosu ise adeta bir yıldızlar kadrosu! Yönetmen Kenneth Branagh’ın başrolü üstlendiği filmde Denzel Washington, Emma Thompson, Keanu Reeves ve Kate Beckinsale gibi isimler boy gösteriyor.

Philadelphia (1993) Tom Hanks ve Denzel Washington'ın başrollerini paylaştığı film, 1980'lerin ABD'sinde AIDS salgınını konu alan bir drama Tom Hanks’e En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandırdı. Film, en önemli eşcinsel filmlerden biri olarak kabul edilir. Pelikan Dosyası (1993) The Pelican Brief John Grisham'ın aynı adlı çok satan kitabından sinemaya uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Alan J. Pakula yer alıyor. Filmin başrollerini Julia Roberts ve Denzel Washington paylaşıyor. İki yüksek mahkeme yargıcının suikasta kurban gitmesiyle başlayan film, bir hukuk öğrencisinin iki suikast arasında bağlantı kurmasıyla devam eder. Hukuk öğrencisinin hazırladığı dosya hükümet tarafında şok etkisi yaratır. Denizde İsyan (1995) Crimson Tide Rusya’daki istikrarsızlık, Alabama adlı nükleer denizaltının başka bir bölgeye kaydırılmasıyla sonuçlanır. Bir grup Rus asi, ABD’ye saldırmak için nükleer füze tesisini ele geçirir. Kesinleşmeyen ateşleme emri geldiğinde tansiyon denizin altında yükselir. Denzel Washington, Gene Hackman, George Dzundza, Matt Craven gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini Tony Scott üstleniyor.

Ateş Altında Cesaret (1996) Courage Under Fire Edward Zwick yönetmenliğindeki filmin başrollerini Denzel Washington ve Meg Ryan paylaşıyor. Nat Serling, Körfez Savaşı sırasında verdiği emirle askerlerinin ölümüne neden olmuştur. Bu trajik olayın ardından Pentagon'da masa başına atanır. Serling'in yeni görevi, görev başında ölen pilot Karen Walden'ın onur madalyasını hak edip etmediğini araştırmaktır. Serling, Walden'ın dosyasını araştırırken kendi geçmişiyle de hesaplaşmak zorunda kalır. Aşk Meleği (1996) The Preacher's Wife Robert Nathan'ın aynı adlı romanından filme uyarlanan yapımın başrollerini Denzel Washington ve Whitney Houston ikilisi paylaşmaktadır. Washington’u siyahi melek rolünde izlediğimiz filmde, herkes tarafından saygı duyulan bir papaz ile evlilikleri yolunda gitmeyen kilise korosu başkanı olan karısının arasında yaşananlar konu alınır. Oyunun Galibi (1998) He Got Game Spike Lee ile Denzel Washington iş birliğinden doğan bir başka film olan Oyunun Galibi, 6 yıldır cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliyeyle salıverilen Jake’i konu alır. Ancak serbest bırakılmasında rolü olan kişi, son derece yetenekli bir basketbol oyuncusu olan oğlu Jesus'la konuşmasını ve Vali'nin mezun olduğu Big State Üniversitesi'ne girmesi için ikna etmesini ister.

Kuşatma (1998) The Siege Edward Zwick yönetmenliğindeki aksiyon gerilim filminin oyuncu kadrosunda Denzel Washington ile birlikte Annette Bening, Tony Shalhoub ve Bruce Willis rol alıyor. Şehirdeki bir dizi bombalama yüzünden birçok insan ölmüştür. FBI ajanı Hub ile arkadaşı teröristlerin peşine düşerken, Başkan şehirde olağanüstü hal ilan eder. Hırçın bir general komutayı ele alır. Araplar toplama kamplarına kapatılır. FBI ile askerler arasında sürtüşme çıkar. CIA’nin karanlık işleri de arka planda belirir. Kemik koleksiyoncusu (1999) The Bone Collector Gerilim dozu bir hayli yüksek olan Kemik Koleksiyoncusu filminin başrollerini Denzel Washington ve Angelina Jolie ikilisi paylaşıyor. Jeffery Deaver'in aynı adlı romanından uyarlanan film; seri katilin peşindeyken kaza geçiren dedektif artık hareket edemez haldedir. Cinayetleri çözmek için başarılı bir polis memuru Amelie, ona yardım edecektir. İlk Gün (2001) Training Day Vizyona girdiği 2001 yılında eleştirmenlerden tam not alan İlk Gün’ün başrollerini Denzel Washington ve Ethan Hawke ikilisi paylaşıyor. David Ayer’in senaryosunu yazdığı, Antoine Fuqua’nın yönetmenliğini üstlendiği suç – gerilim filmi, Denzel Washington filmleri arasında özel bir yere sahiptir çünkü Washington'a En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar ödülü getirmişti. Hawke ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu olarak Akademi'den adaylık almıştı. Gerilim dozu bir hayli yüksek olan İlk Gün; Alonzo Harris'in profesyonellerden oluşan ekibine katılmak için verilen görevleri 24 saatte bitirmesi beklenen acemi polis Jake Hoyt’un gözlemlediği ve başına gelen olayları konu edinir.

Antwone Fisher (2002) Denzel Washington'un ilk yönetmenlik denemesi olan filmde aktör aynı zamanda filmin başrolünü üstleniyor. Deniz Kuvvetleri mensubu Fisher, içindeki şiddetin nedenini anlayabilmek için profesyonel yardım alır ve bir psikiyatristle görüşmeye başlar. Bu yolculuk onu, yıllardır görmediği ailesini aramaya itecektir. Çocukluğunda yaşadığı travmatik olaylar da ancak bu şekilde açığa çıkacaktır. Zaman Tükeniyor (2003) Out of Time Başrollerini usta aktör Denzel Washington'ın Eva Mendes ve Sanaa Lathan ile paylaştığı Zaman Tükeniyor, bir cinayet soruşturması sırasında, ipuçlarını buldukça zanlı konumuna düşen ve bunu örtbas etmeye çalışan bir polis şefinin öyküsünü konu alıyor. Gazap Ateşi (2004) Man on Fire Tony Scott yönetmenliğindeki aksiyon filminin başrolünde Denzel Washington yer alıyor. Meksika'da başlayan çocuk kaçırma vakaları özellikle zengin ailelerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Altı gün içinde yirmi dört tane daha çocuk kaçırılınca aileler hem kendilerini hem de çocuklarını koruyabilmek için özellikle eski paralı askerleri kiralamaya başlarlar.

Mançuryalı Aday (2004) The Manchurian Candidate Bilimkurgu politik-gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Demme oturuyor. 1962 yapımı The Manchurian Candidate 'in yeniden çevrimi olan bu nefes nefese politik gerilimin orijinal yapımda Frank Sinatra tarafından canlandırılan Bennett Marco karakterini bu kez, Oscar'lı usta aktör Denzel Washington canlandırıyor. İçerideki Adam (2006) Inside Man Senaryosunu Russell Gewirtz’in yazdığı yönetmenliğini Spike Lee’nin üstlendiği İçerideki Adam, soygun filmleri listelerinin favorilerinden biridir. Yapım aynı zamanda Denzel Washington filmleri arasında önemli bir yere sahiptir. Hücrede yatan bir adam, planladığı kusursuz banka soygununu anlatarak, izleyiciyi bu soygunu seyretmeye davet eder. Filmde Denzel Washington'a Clive Owen, Jodie Foster ve Willem Dafoe gibi isimler yer alıyor. Deja Vu (2006) Tony Scott imzalı aksiyon-gerilim çalışmasında deja vu duygusu başroldedir. İnsanların hayatını paramparça eden bir suç olayını araştırmakta olan ATF ajanı Doug Carlin’e hiç umulmadık bir anda rehberlik eder. New Orleans'ta meydana gelen bir patlamayla ilgili yaptığı soruşturma esnasında dejavu olarak bilinen tekrarlanma halini yaşar. Bu durum Carlin'in beyninde soruşturmayla ilgili olarak bazı fikirler verir.

Amerikan Gangsteri (2007) American Gangster Denzel Washington, Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, RZA gibi isimleri bir araya getiren yapımın yönetmen koltuğunda usta isim Ridley Scott oturuyor. American Gangster 1970’li yılların başlarında New York’un Harlem semtinin tehlikeli sokaklarında uyuşturucu ticaretini kontrolü altına alarak bir suç imparatorluğu kuran gerçek bir karakteri, Frank Lucas’ı konu alıyor. Lucas, Vietnam Savaşı sırasında kullandığı eroin sevkıyat yöntemi sayesinde bir nevi efsane olmuştur. Metrodan Kaçış (2009) The Taking of Pelham 123 Denzel Washington ve John Travolta ikilisini bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. New York şehri metro hareket memuru Garber’ın sıradan günü, bir metro treninin kaçırılmasıyla kaosa dönüşür. Dört kişilik çetenin lideri ve beyni Ryder, bir saat içinde yüklü bir fidye ödenmediği takdirde yolcuları öldürmekle tehdit eder. Garber, metro sistemi hakkındaki bilgisinden yararlanacaktır ama Garber’ın çözemediği bir muamma vardır: Hırsızlar parayı alsalar bile, nasıl kaçabilirler ki? Tanrının Kitabı (2010) The Book of Eli Tanrının Kitabı filminin başrollerini Denzel Washington, Gary Oldman ve Mila Kunis üçlüsü paylaşıyor. Albert & Allen Hughes biraderlerin yönettiği film, distopik bir evrende geçiyor. Filmde güneş patlaması sonrası kavrulmuş dünyada sağ kalanların yaşam mücadelesinde Eli adlı bir adamın yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan bir kitabı koruma mücadelesini anlatıyor.

Durdurulamaz (2010) Unstoppable Tony Scott'un yönettiği Durdurulamaz, içinde bol miktarda kimyevi madde ve bir vagon dolusu küçük çocuk olan yük treninin kontrolünü kaybederek son sürat şehre doğru yol almaya başlamasını ve tehlike yaratan bu trenin durdurulma hikayesini anlatıyor. Uçuş (2012) Flight Deneyimli pilot Whip Whitaker, uçuş esnasında gerçekleşen bir felâketin ardından zorunlu iniş yaparak yolcuların neredeyse tamamının hayatını kurtarır. Kazanın ardından Whip, kahraman ilân edilse de kazaya dair daha fazla şey öğrenildikçe bunun kimin hatası olduğuna ve o uçakta neler yaşandığına dair cevapsız sorular belirmeye başlıyor. Gişe filmlerinin usta yönetmeni Robert Zemeckis imzalı filmde kaptan pilot Whip rolünde Denzel Washington'ı izliyoruz. Zorlu İkili (2013) 2 Guns Baltasar Kormákur imzalı filmin başrollerini Mark Wahlberg, Denzel Washington paylaşıyor. Birbiriyle rakip iki büronun beraber çalışmaya zorlanan 2 ajanının ittifaklarında büyük bir problem vardır. İki tarafta bir diğerinin gizli görevdeki bir federal ajan olduğunu bilmez. Bu iki ajan birbirine güvenmeden görevlendirildikleri tüm suçluları yakalarlar. Fakat son görevlerinde para çalmakla suçlandıklarında adlarını temize çıkarmak için uğraşacaklardır.