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Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 24.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Antalya’da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti

Olay, Aksu ilçesi Antalya- Serik yolu üzerindeki yapımı devam eden soğuk hava deposunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposunun demir blokların üzerinde çatı kaplaması yapan Nezir Ayvaz (31) bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Ayvaz’ın düştüğünü gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ayvaz kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayvaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvaz’ın cenazesinin morga konulması sırasında ise yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya çatı

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