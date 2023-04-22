Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrenci memleketlerine geri döndü

Milli Eğitim Bakanlığınca afet bölgesindeki on ilde okulların açılması ve eğitim öğretimin normalleşmesi, bölgede hayatın da normalleşmesine katkı sağlıyor.

"34 BİN 985'İ OKULUNA GERİ DÖNDÜ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı on ildeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkânıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü." bilgisini paylaştı.

Afet bölgesinde çocukların okullarıyla buluşması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Özer, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı hakkında şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş'a 9 bin 153, Hatay'a 6 bin 675, Gaziantep'e 6 bin 617, Malatya'ya 3 bin 829, Adıyaman'a 3 bin 188, Adana'ya 1.893, Osmaniye'ye 1.417, Şanlıurfa'ya 1.032, Diyarbakır'a 998 ve Kilis'e ise 183 öğrencimizin depremden sonra nakil gittikleri illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik."

