Deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkiye uyarısı! Tarih verdi...

MALATYA'DAKİ DEPREM Bir televizyon programında soruları yanıtlayan deprem kahini, özellikle Türkiye'nin orta ve doğu bölgelerine dikkat çekmiş, bu bölgelerde büyük bir depremin olabileceği konusunda uyarmış ve açıklamasından yalnızca bir gün sonra Malatya'da orta şiddette bir deprem meydana gelmişti. 23 Mart'ta yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Mart'ta Dünya, Merkür ve Neptün'ün aynı hizada olduğuna dikkat çekti.

DENİZLİ'DE 5.5'LİK DEPREM Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıkmış ve 20 Mart günü merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 19 Mart tarihindeki videoda yaptığı 20-21 Mart uyarısının Denizli'de meydana gelen depremle kesişmesi dikkatleri tekrar Hoogerbeets'e çevirdi.

Bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söyleyen Hoogerbeets özellikle Merkür etkisinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Bu gezegenlerin bir önceki benzer diliminin geçtiğimiz şubat ayında meydana geldiğini belirten Hoogerbeets, o tarihte Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde depremin oluştuğunu hatırlattı.

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25 Mart günü Merkür'ün Uranüs ve Güneş ile bir başka dizilimde daha olacağını söyleyen Hoogerbeets, 26 Mart günü ise Merkür'ün Jüpiter ve Mars ile aynı dizilimde olacağını söyledi ve bu hizalanmanın en kritik gelişme olduğu konusunda uyarıda bulundu. Hoogerbeets yeni videosunda sismik olarak normalden çok daha aktif halde olacağını beklediği yerleri de duyurdu. Buna göre ABD'nin Kaliforniya eyaleti, Japonya, Filipinler, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları bu dönemde daha fazla sismik faaliyetin görüleceği yerler olacak.

İTALYA, YUNANİSTAN VE TÜRKİYE UYARISI



26 Mart günü gerçekleşecek kritik dizilim sebebiyle Hoogerbeets, Akdeniz havzasında İtalya, Yunanistan ve Türkiye'nin alarmda olması konusunda uyarılarda bulundu.