Deprem olunca ağlamaktan krizi girdi! Zeynep Bastık korkusu yüzünden İzmir'den ev almıştı

Şarkıcı Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip İzmir'e taşındığına dair iddialara geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti.

"İzmir'de yaşamaya başladığın doğru mu?" sorusuna "Doğru değil. İstanbul'dayım çoğunlukla. Tüm boşluklarda Urla'ya kaçmaya çalışıyorum ama. Yoğun bir deprem korkusu yaşadığım için daha çok tetiklenip kaçmaya çalışıyorum artık" yanıtını veren Zeynep Bastık İstanbul ve çevre illerde de hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 depreme İstanbul'da yakalandı.

Deprem korkusu olduğunu her fırsatta söyleyen Zeynep Bastık evde zor anlar yaşadı. Bastık daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krizi girdim, bu korku gerçekten saçma bir hal aldı bende" dedi.









