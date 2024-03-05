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Survivor'a katılınca herkes şaşırdı... Acun Ilıcalı'dan Batuhan açıklaması: "Annesini aradım..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 07:13
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Acun Ilıcalı Survivor'a son katılan ismin Batuhan Karacakaya olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca daha önceki gerilime dair de "Annesini aradım, tatlıya bağladık" ifadelerini kullandı.

Survivor'a katılınca herkes şaşırdı... Acun Ilıcalı'dan Batuhan açıklaması: "Annesini aradım..."

Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Batuhan Karacakaya daha önce Acun Ilıcalı için, "Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da... Annem için de aynısını düşündü" demişti.

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Batuhan Karacakaya'nın bu ifadeleri unutulmazken son anda Survivor All Star'a dahil olması herkesi şaşırmıştı.

Acun Ilıcalı bu konuda yaşananları anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye ceza üzerine ceza vermişti! Kızı Yasemin sert çıktı ama... Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye ceza üzerine ceza vermişti! Kızı Yasemin sert çıktı ama...

"Program başladıktan 1 ay sonra Batuhan beri aradı. Abi ne düşünüyorsun dedi. Batuhan, biz seni her zaman yakıştırıyoruz, iyi bir yarışmacısın, görmek isteriz dedim. Eğer isterseniz gelmek istiyorum dedi, tamam dedim. Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık.”


Chef GPT


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Acun Ilıcalı
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